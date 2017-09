İphone 8 ile İphone 7 Karşı Karşıya!

Apple, iPhone"un 10. yılına özel olarak düzenlediği etkinlik kapsamında bir ilke imza atarak karşımıza üç yeni iPhone modeli ile çıktı. Bizde en dikkat çekici modellerden birisi olan iPhone 8 ile geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 7 modelini tüm detaylarıyla sizler için karşılaştırıyoruz.



Apple"ın yeni amiral gemisi iPhone 8, bir önceki nesil iPhone 7"ye göre ne tür yenilikler sunuyor? iPhone 7 sahipleri, iPhone 8"e geçmeli mi? iPhone 8 ile iPhone 7 arasındaki farklılıklar neler?



Dilerseniz, sözü daha fazla uzatmadan tüm bu sorulara cevap verebilmek için hazırladığımız iPhone 8 - iPhone 7 Karşılaştırmasına geçiş yapalım.



iPhone 8 - iPhone 7 Karşılaştırma: Tasarım



iPhone 6"dan bu yana duyurusunu gerçekleştirdiği tüm iPhone modellerinde küçük farklılıklar dışında aynı tasarımı kullanan Apple"ın, yeni iPhone modellerinde radikal bir değişim sunması bekleniyordu.







Ancak, bu değişimi sadece iPhone X modeline uygulayan Apple, iPhone 8 Plus modelinde geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 7 ile aynı tasarımı kullanmaya devam ediyor.



iPhone 8 - iPhone 7 Karşılaştırma: İşlemci



Yeni iPhone modellerine güç veren Apple A11 Bionic yonga seti, 4 adet Mistral adı verilen işlemci çekirdeğinin yanı sıra yüksek performans için geliştirilen 2 adet Monsoon işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.







iPhone 7 ise gücünü 2.34 GHz hızında çalışan dört çekirdekli bir işlemci olan A10 Fusion"dan ve PowerVR Series7XT Plus grafik biriminden alıyor.



2 adet Hurricane ve 2 adet Zephyr işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapan A10 Fusion"ın günümüz şartlarında halen üst seviye bir performans sergileyebildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.



Ancak, günün sonunda Apple A11"den güç alan iPhone 8, iPhone 7"ye göre yüzde 70"e kadar daha fazla performans sunuyor.



iPhone 8 - iPhone 7 Karşılaştırma: Ekran



iPhone 8 modelinde ekran boyutu ve çözünürlüğü konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyen Apple, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 4.7 inç büyüklüğündeki ekranda kullanıcılara 1334 x 750 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.







Oldukça geniş bir renk skalasına sahip olan ekranda basınca duyarlı 3D Touch teknolojisini kullanmaya devam eden Apple"ın iPhone 7"ye kıyasla sunduğu tek farkın, True Tone display teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz.



iPhone 8 - iPhone 7 Karşılaştırma: Kamera



iPhone 8 ile iPhone 7 arasında kamera sensörü bakımından herhangi bir fark bulunmuyor. Zira, her iki cihazda 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka ve 7 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 ön kamera yer alıyor.







Ancak, Apple A11 yonga setinin gücünden sonuna kadar faydalanmak isteyen Apple, büyük bir sürpriz yaparak iPhone 8 serisinde 4K çözünürlükte 60 fps, Full HD çözünürlükte ise 240 fps video kaydı yapılabilmesine imkan tanıdı.



Bunun yanı sıra yeni görüntü sinyal işlemcisi sayesinde iPhone 8, iPhone 7"ye kıyasla özellikle düşük ışık koşullarında çok daha başarılı bir kamera performansı sunuyor.



iPhone 8 - iPhone 7 Karşılaştırma: Depolama ve Batarya



Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 7 modeli ile benzer bir şekilde iPhone 8"de 2 GB RAM"e yer veren Apple, depolama tarafında ise daha farklı bir politika izlemeye karar vermiş durumda.







Geçtiğimiz yıl sunulan 32 / 128 / 256 GB depolama seçeneklerinin aksine, bu yıl kullanıcıların 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı modeli tercih edebilme şansı bulunuyor. iPhone 8"in batarya kapasitesi resmi olarak açıklanmadığı için herhangi bir karşılaştırma yapmak mümkün değil.



Ancak, Apple"a yakın kaynaklar 1960 mAh"lık bataryanın kullanılmaya devam edildiğini, Apple A11 yonga setinin düşük güç tüketimi sayesinde ise çok daha iyi bir pil süresi sunulduğunu ifade ediyor.



iPhone 8 - iPhone 7 Karşılaştırma: Değerlendirme



iPhone 8 modeli 138.3 x 67.1 x 7.1 mm boyutunda ve 138 gram ağırlığında olan iPhone 7"ye kıyasla, 138.4 x 67.3 x 7.3 mm boyutlarında ve 148 gram ağırlığında.



Cihazın iPhone 7 ile aynı tasarımı kullanıyor olması hayal kırıklığına neden olurken, Apple A11 Bionic ile birlikte özellikle kamera tarafında sunulan yenilikler ise gözlerden kaçmıyor.



Bu nedenle iPhone 7 sahipleri, iPhone 8"e geçmeli mi? sorusunun cevabının kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini, ancak genel anlamda iki cihaz arasında günlük kullanımda eksiklik hissettirecek büyük farkların bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.