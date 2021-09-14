iPhone 13 modellerinin Türkiye fiyatı Apple tarafından açıklandı

Teknoloji severlerin merakla beklediği İphone 13, bugün düzenlenen Apple etkinliği ile resmen tanıtıldı. Sunumun ardından Apple'ın resmi sitesinde tanıtılan 4 modelin de Türkiye fiyatları verildi. Buna göre 6.1 inç ekrana sahip iPhone 13'ün başlangıç fiyatı yani 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 11 bin 999 TL olarak belirlendi. 256 GB'lık versiyonu 12 bin 999 TL, 512 GB'lık model ise 14 bin 999 TL olarak açıklandı.

iPHONE 13 PRO MAX 1 TB, 8 ASGARİ ÜCRET DEĞERİNDE

iPhone 13 ile aynı özelliklere sahip olan ancak 5.4 inç ekranı bulunan iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 10 bin 999 TL oldu. Daha iyi özellikler barındıran 6.1 inç ekran boyutlu iPhone 13 Pro, 15 bin 999 TL'lik değerle kullanıcıların karşısına çıkarken, 6.7 inç'lik iPhone 13 Pro ise 17 bin 999 TL başlangıç fiyatı etiketine sahip. Pro Max'ın 1 TB'lık versiyonu ise 22 bin 999 TL'den alıcı bulacak.

iPHONE 13 MİNİ FİYATI

iPhone 13 Mini 128 GB: 10.999 TL

iPhone 13 Mini 256 GB: 11.999 TL

iPhone 13 Mini 512 GB: 13.999 TL

iPHONE 13 FİYATI

iPhone 13 128 GB: 11.999 TL

iPhone 13 256 GB: 12.999 TL

iPhone 13 512 GB: 14.999 TL

iPHONE 13 PRO FİYATI

iPhone 13 Pro 128 GB: 15.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 16.999 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 20.999 TL

iPHONE 13 PRO MAX FİYATI

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 17.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 18.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 20.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 22.999 TL

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