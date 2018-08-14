İpekyolu Belediyesinden Bin Kişilik Piknik

Van merkez İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi, engelli ve özel gereksinimli bireylerin hoş ve güzel vakit geçirerek sosyalleşebilmeleri amacıyla yaklaşık bin kişinin katıldığı bir piknik düzenledi.

Engelsiz İpekyolu Belediyesi Yaşam Akademimizin kursiyerleri, aileleri, eğitmenler, yöneticiler, ilimizdeki engelli dernekleri üyeleri ve özel gereksinimli bireylerin yanı sıra, Ak Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün de katıldığı piknik renkli anlara sahne oldu. Yeşil vadi piknik alanındaki organizasyonda katılımcılara verilen yemek ikramının ardından müziğin coşkusu ile halay çeken engelli ve özel gereksinimli vatandaşlarımızın halat çekme ve yumurta taşıma oyunlarındaki neşe ve eğlenceleri de görülmeye değerdi. Bunun yanı sıra piknik alanına kurulan belediyemizin şişme oyun parkı da çocuklarımıza keyifli anlar yaşattı.

Piknik boyunca tüm misafirlerle yakından ilgilenen ve halat çekme oyununa da katılan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bu tür organizasyonların engelli ve özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesine büyük katkısı olduğunu belirterek bundan sonra da benzer organizasyonlar yapacaklarını vurguladı.

Başta aileler olmak üzere tüm katılımcılar da böylesine güzel bir organizasyonla kendilerini bir araya getiren Başkan Vekili Cemil Öztürk ve Engelsiz Yaşam Akademisi yöneticilerine teşekkür ettiler. - VAN