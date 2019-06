İpek böceği köylülerin gelir kapısı oldu

Bolu'nun Göynük ilçesindeki köylüler, çiftçiliğin yanı sıra tavuk kümeslerinde ipek böceği yetiştirerek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

İlçeye bağlı Ahmetbeyler köyünde tavuk yetiştiriciliği yapan köy sakinleri, tavuk firmalarının 10 bin adetten küçük olan kümeslere yavru vermemelerinin ardından tavuk yetiştiriciliğini bıraktı. Köydeki 25 aileden yaklaşık 50 kişi ipek böceği yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Her aile yılda bir defaya mahsus olmak üzere ipek böceği yetiştiriyor. Köylüler, aldıkları 4-5 paketteki 22 kilogram olan ipek böceklerini dut ağacının yapraklarıyla besleyerek, 40-45 gün sonra 220 kilograma ulaştığında satıyor.

İpeği böceği yetiştiriciliği köyde her geçen gün artarak devam ederken, köylüler yılda toplam 5 tonun üzerinde ipek böceği üreterek yaklaşık 500 bin lira gelir sağlıyor.

Üretici Ertan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Geçimini ipek böceği yetiştiriciliğinden sağladığını dile getiren Özdemir, "Tavukçuluk sektörünün kapasitesini büyütmesiyle kümesler boş kaldı. Biz de tavuk kümeslerinde ipek böceği yetiştirmeye başladık. 40-45 günde koza yapımına geçiliyor. Elde ettiğimiz kozaları kooperatife teslim ediyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinin geliri tavukçuluğa göre daha iyi, zorluğu da yok. Dut yaprağı olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmuyor." diye konuştu.

"Elde ettiğimiz kazanç tatmin edici"

Üretici Nuri Açıkgöz de üretimin her yıl mayıs ayının ortasında başladığını kaydetti.

İpek böceği yetiştiriciliğinden elde edilen kazancın tatmin edici olduğunu belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Üretimi yaklaşık 560 metrekarelik tavuk kümesinde gerçekleştiriyoruz. Üretimi yılda bir defa yapıyoruz. Yavru olarak aldığımız ipek böceklerini büyüttükten sonra teslim ediyoruz. Üretilen koza 220 kilogram olursa yaklaşık 20 bin lira kazanç sağlanacak. İpek böceklerinin besin kaynağı dut ağacı. Bir paket ipek böceği için 25 dut ağacı olması gerekiyor. Buna göre bahçelerimize dut ağaçları diktik. Yetmediği yerlerde de komşularımızın dut ağaçlarından faydalanıyoruz."

Açıkgöz, dedelerinin de ipek böceği yetiştirdiğini ancak daha sonra tavukçuluğa yöneldiğini anlatarak, "Tavukçuluk sektörünün kapasitesini büyütmesiyle kümeslerin boş kalması sonucu tavuk yetiştiriciliğini bırakarak ipek böceği yetiştiriciliğine başladık. Ailece bu işi yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA