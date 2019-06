iOS'ta Olmayan Fakat Android İşletim Sisteminin Sahip Olduğu 10 Özellik

Son yıllarda hemen herkesin bir akıllı telefona sahip olduğu artık su götürmez bir gerçek. Kullanıcılar, kendilerince iyi buldukları akıllı telefonları ve tabletleri severek kullanıyorlar ve bu da kimi zaman Android ile iOS işletim sistemini kullanan kişiler arasında ufak, tatlı bir sürtüşmeye neden oluyor. Bu haberimizde Android işletim sisteminin sahip olduğu ancak iPhone ve iPad'lerde olmayan 10 özelliği sizlerle paylaşacağız.

Birden Fazla Kullanıcı Oluşturma

Farklı kullanıcıların oluşturulması konusuna aslında Microsoft'tan alışkınız. iOS işletim sisteminde bugüne kadar olmayan bu özellik, Android işletim sisteminde mevcut ve özellikle de tabletlerde fazlasıyla iş görüyor. Aile üyeleri kendilerine özel bir kullanıcı profili oluşturabiliyorlar ve bu sayede ailenin diğer üyelerinden bağımsız bir şekilde cihazlarını kullanabiliyorlar.

Uygulamaları Anlık Olarak Deneyimleme

Google'ın Android işletim sistemi için geliştirmiş olduğu efsane özelliklerden bir tanesi de uygulamaların anlık olarak kullanılabilmesi. Bu özellik sayesinde desteklenen uygulamaları indirmeye gerek duymadan deneyebiliyorsunuz. Bu da hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de indirme işlemini ortadan kaldırıyor. Bu özelliği kullanarak indirmeden önce bir uygulamayı deneyebilir, işinize ne kadar yarayacağı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gece Modu Olan Kamera

Akıllı telefonlardan genel olarak iyi bir kamera performansı bekleriz. Ancak ne yazık ki Apple'ın bu konuda hala çok geride olduğunu söylemek mümkün. Samsung ve Huawei gibi önde gelen akıllı telefon üreticileri, akıllı telefonlarının kameralarına Gece Modu ekliyorlar ve bu mod, düşük ışıklı ortamlarda çekilen fotoğrafların kalitesini artırıyor.

Tüm Uygulamaları Kapatma Seçeneği

Android işletim sisteminin kullanıcılarına fazlasıyla kolaylık sunduğu özelliklerinden bir tanesi de tüm uygulamaları kapatma seçeneği. Kimi zaman dalgınlıktan kimi zaman da farklı nedenlerden dolayı uygulamalarımız arka planda açık kalabiliyor ve bu da hem akıllı telefonlarda yavaşlamaya hem de batarya süresinin kısalmasına neden oluyor. Hal böyle olunca da tek tuşla kapatma seçeneği fazlasıyla yardımcı olabiliyor. Kullanıcılar, tüm uygulamaları tek tek kapatmak yerine bu işlemi tek bir seferde yapıyorlar.

Varsayılan Uygulamaların Yönetilebilmesi

Kullanıcıların tercihleri çoğu zaman farklılık gösterebiliyor. Ancak bu tercihleri özelleştirebilmek, belkide kullanıcıları en çok memnun eden özelliklerden bir tanesi. Android kullanıcıları internet tarayıcısı, arama, mesajlaşma gibi uygulamalarının varsayılanlarını değiştirebiliyorlar. Bu da kullanıcıların her seferinde uğraşmadan istedikleri uygulamayı kullanabilmelerine olanak tanıyor.

Özelleştirilebilir Widget Seçenekleri

Widget'lar hem iOS hem de Android işletim sisteminde var. Ancak bu Widget'ların özelleştirilmesi konusunda Android bir kaç adım önde olduğunu söylemek mümkün. Android işletim sisteminde Widget'ları istediğiniz gibi özelleştirebiliyor ve ekranın istediğiniz yerine koyabiliyorsunuz. Ancak bu durum iOS işletim sisteminde fazlasıyla sınırlı.

Bölünmüş Ekranlar

Bu özellik Apple tarafından da kullanılıyor ancak sadece iPad'lerde mevcut. Fazlasıyla işlevsel olan ekranı bölme özelliği, Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara çok sayıda artı puan kazandırıyor.

Bluetooth ile Dosya Paylaşımı

Bu özellik iOS'ta da zaten var diyebilirsiniz. Evet haklısınız ancak Apple bu konuda fazlasıyla seçici davranıyor ve sınırlı sayıdaki cihaza gönderim yapabiliyorsunuz. Ancak Android işletim sisteminde öyle mi? Bir belgeyi Android ile göndermek fazlasıyla kolay. Bu yüzden bu özellik kesinlikle Android'i ön plana çıkaran özelliklerden bir tanesi.

OLED Ekranların Sunduğu İmkanlar

Akıllı telefon sektörünün gelişmesine paralel olarak donanımsal ürünler de gelişim gösteriyorlar. Bu da akıllı telefonlara farklı özellikler sunuyor. Bu özelliklerden bir tanesi de OLED ekranlar. OLED ekranlar daha çok Android işletim sistemine sahip olan cihazlar tarafından kullanılıyor. Apple ise iPhone X serisinde OLED ekrana geçmiş durumda. Ayrıca Apple, Always on Display gibi OLED ekran özelliklerinden de şu an için faydalanmıyor.

Özelleştirme İmkanı

İçerisinde bulunduğumuz koşullar malum, kısa sürelerde akıllı telefonunuzu değiştirmeniz çok zor. Bu yüzden Türk milleti olarak enine boyuna düşünüyoruz ve aldığımız bir akıllı telefonu uzun yıllar kullanıyoruz. Peki bu durumda sürekli aynı simgeleri kullanmak ne kadar mantıklı? Apple ne yazık ki bu konuda fazlasıyla katı. Kullanıcılar istedikleri gibi özelleştirmeler yapamıyorlar ve telefonun ömrü tükenene kadar aynı görünüme mahkum kalıyorsunuz. Android öyle mi? Bunun için pek çok uygulama da mevcut. Hatta kimi zaman akıllı telefon üreticileri kendi arayüz uygulamalarını oluşturuyorlar ve bu uygulamalar Google Play Store'a yüklenerek tüm Android kullanıcılarının hizmetlerine sunuluyor.