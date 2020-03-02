İnternet vergi dairesi nedir? İnternet vergi dairesinden hangi işlemler yapılabilir? İnteraktif vergi dairesi!

02.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:42

Türkiye'de internetin yaygınlaşıp herkes tarafından kullanılmaya başlanması ile birlikte devlet bünyesinde halkın kullanımına açılan e-devlet hizmeti herkese büyük bir kolaylık sağlamıştır. Özellikle önceki yıllarda resmi işlemleri yapabilmek için değil birgün birkaç gün gereken işlemler söz konusuydu. Fakat devlet e-devlet hizmetinin açmasıyla resmi işlemlerde sağlanan büyük kolaylık Türk halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İnternet Vergi Dairesi de başta vergi mükellefleri olmak üzere halkımız için büyük bir kolaylık oldu. Bu yazımızda İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için kaleme aldık.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ NEDİR

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve geri bildirimde bulunabilmesi amacıyla mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan vergisel işlemlerini zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmesine imkan sağlayan güvenilir, etkileşimli bir sistemdir.

SİSTEMDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sistemden; - Hâlihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, - e-Devlet şifresi bulunan, - https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

SİSTEMİ KULLANMAK ZOR MU?

İnteraktif Vergi Dairesi Sistemi Başkanlığımız tarafından mükelleflere kolaylık sağlamak amacı ile oluşturulan bir sistemdir. Sistemin kullanılması zorunlu değildir.

SİSTEMİ KULLANMAK İÇİN BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Sistemi kullanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Hâlihazırda kullanıcı kodu ve şifresi bulunanlar bu kullanıcı kodu ve şifre ile e-devlet şifresi bulunanlar e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapabileceklerdir. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayan kişilerin https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinmeleri gerekmektedir.

SİSTEME NEREDEN VE NASIL GİRİŞ YAPILABİLİR?

Sisteme Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası/kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ya da e-devlet şifreniz kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır.

SİSTEMİ KULLANMAK İÇİN KULLANICI KODU VE ŞİFRE NASIL ALINIR?

Gerçek Kişiler; https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinebileceklerdir. Bu kişilerin, 492 sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki "İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)"ni (EK:1) kendileri veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

TÜZEL KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİ OLMAYAN KİŞİLER

Kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden sisteme kayıt olarak şifre edinebileceklerdir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, 492 sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki "İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)"ni (EK:2) kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür. Sistem kaydı sırasında gerçek kişilerin nüfus kaydı doğrulaması MERNİS'ten, tüzel kişiler için ise bilgi doğrulaması MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple kayıt sırasında yaşanan doğrulama sorunlarının aşılabilmesi için MERNİS ve MERSİS bilgilerinin düzelttirilmesi gerekecektir.

ESKİ ŞİFREM GEÇERLİ Mİ?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet üzerinden sunmuş olduğu uygulamalar (İnternet vergi dairesi, defter beyan sistemi, hazır beyan sistemi, e-tebligat) sebebiyle almış olduğunuz şifrenizi interaktif vergi dairesine giriş için de kullanabilirsiniz.

ŞİFREMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde Ad Soyad/Unvan alanının üzerine gelindiğinde "Şifre Değiştir" alanına tıklanarak şifre değiştirme işlemi yapılır.

ŞİFREMİ ÜÇ KERE HATALI GİRDİM NE YAPMAM GEREKİR?

Şifrenin art arda üç kere yanlış girilmesinden dolayı hesap beş dakika süreyle geçici olarak kilitlenir. Şifrenin unutulması durumunda "Şifremi Unuttum" seçeneği ile yeni şifre oluşturabilirsiniz.

SİSTEMİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Vergi dairesine gidilmeksizin vergisel işlemlerin yapılabilmesi.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan başvuru/taleplerin hangi aşamada olduğunun takibinin sağlanması.

Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerin görüntülenebilmesi.

İşlemlerin sistem üzerinden başlatılması ve sonlandırılması.

Mükelleflere aracısız olarak elektronik ortamda hizmet sunulması.

Hizmet kalitesini arttırması.

Kırtasiyeciliği azaltması.

Yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin azaltılması.

Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

SİSTEMDE HANGİ BİLGİLER GÖRÜLEBİLİR?

Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan;

Kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, mükellefiyet bilgilerinizi ve motorlu taşıtlara ilişkin bilgilerinizi,

Yönetici ve ortaklık bilgilerinizi,

Tahsil ve takip edilen tüm borçlarınızı,

Elektronik ortamda verilen bildirimlerinizi, beyannamelerinizi ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarınızı,

Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan mahsuben/nakden iade edilebilir tutarınızı,

Hakkınızda yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklarınızı,

Vergi dairesi tarafından banka hesaplarınız ve/veya araçlarınızın sicil kayıtları üzerine uygulanan elektronik haciz bilgilerinizi,

Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamelerinizi,

Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen evraklarınızı,

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan ödemelerinizi ve bu ödemelere ilişkin dekontlarınızı, • Geçerli e-beyanname sözleşmelerinizi,

Ödeme kaydedici cihaz bilgilerinizi,

Belge basım bilgilerinizi, görüntüleyebilirsiniz.

SİSTEMDE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Adınıza düzenlenen vergi ceza ihbarnamesine istinaden yasal süresi içerisinde cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunabilirsiniz.

Mükellefiyet yazısı ve borç durum yazısı talebinde bulunabilir, talebe ilişkin Başkanlığımızca oluşturulan cevabi yazıyı sistem üzerinden alabilirsiniz.

Özelge talebinde bulunabilir, talebinizin durumunu takip edilebilir ve özelgenizi yine sistem üzerinden alabilirsiniz.

İzaha davet kapsamında izahta bulunabilirsiniz.

İşe başlama, adres değişikliği, şube işyeri açılış/kapanış ve işi bırakma bildiriminde bulunabilir, bildirimlerinizin durumunu takip edebilirsiniz.

Faaliyet konusu değişikliği, ek faaliyete başlama, vergi türü değişikliği, unvan değişikliği, yönetici değişikliği, hisse devri konularında dilekçe verebilir sonucunu görüntüleyebilirsiniz.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunabilirsiniz.

Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan mahsuben/nakden iade edilebilir tutarınıza işlem talebinde bulunabilirsiniz.

Muhtasar beyanname dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunabilirsiniz.

Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verebilirsiniz.

Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemlere ilişkin işlem yapılabilirsiniz.

BİLGİLENDİRME MESAJLARI(SMS) ÜCRETLİ Mİ?

İnteraktif Vergi Dairesini kullanımınız sırasında cep telefonunuza gönderilen mesajlar tamamen ücretsizdir.

SİSTEMDE KAYITLI TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde Ad Soyad/Unvan alanının üzerine gelindiğinde "Cep Telefon Bilgisi Güncelle" alanına tıklanarak kayıtlı telefon numaranızı değiştirebilirsiniz.

SİSTEMDEN OLUŞTURDUĞUM DİLEKÇEMİ NASIL YAZDIRACAĞIM?

İnteraktif Vergi Dairesini kullanarak oluşturmuş olduğunuz belgelerinizi 492 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır. Belgelerinizin vergi dairenize gönderilme aşamasında mobil telefonunuza gönderilen şifrenin doğrulanması yeterli olacaktır.

SİSTEM ÜZERİNDE OLUŞTURULAN DİLEKÇEME EK EKLEYEBİLİR MİYİM?

İnteraktif Vergi Dairesini kullanarak evrak oluşturma sırasında ek eklenebilir alanda bilgisayarınızdan CTRL tuşuna basarak birden fazla dosya seçiminde bulunabilirsiniz.

DİLEKÇEMİN DURUMUNU NEREDEN TAKİP EDECEĞİM?

Sistem üzerinde yer alan "Dilekçelerim/Bildirimlerim/Taleplerim ve Durumları" alanından oluşturduğunuz dilekçenizi görüntüleyebilir, dilekçenize vergi dairenizce yapılan işlemin durumunu sorgulayabilir, bu dilekçeyle ilgili oluşturulan evrakları görüntüleyebilirsiniz.

VERGİ DAİRESİNE ELDEN TESLİM ETTİĞİM DİLEKÇELERİMİ SİSTEMDEN GÖREBİLİR MİYİM?

Vergi dairesine verdiğiniz ve taratılarak sisteme aktarılan tüm dilekçelerinizi yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden görüntüleyebilir, durumunu sorgulayabilir ve bu dilekçelerle ilgili oluşturulan evrakları görüntüleyebilirsiniz.

SİSTEM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIYOR?

Mükelleflerin vergisel işlemleri ile ilgili bilgiler, Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre mahremiyet taşıdığı için sisteme giriş yapılmadan sistemin kullanılması ve sistem içerisinde yer alan bilgi ve belgelere erişilmesi mümkün değildir. Sisteme giriş yapabilmek için Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgileri kullanılmaktadır. 5 dakika süreyle sorgulama yapılmaması durumunda Kullanıcı Kodu/TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası ve Kullanıcı Şifresi bilgilerinin tekrar girilmesi istenecektir.

Şifrenin arka arkaya 5 defa hatalı girilmesi durumunda kullanıcı hesabı 12 saat için erişilemez hale gelecektir. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılacak işlemlerde sistemde kayıtlı cep telefonuna doğrulama kodu gönderilecektir. Doğrulama kodu bilgisi olmadan işleme devam edilemeyecektir. Bilginin bütünlüğü ve gizliliği kriptolu iletişim (128-bit SSL) ile sağlanmaktadır. SSL teknolojisi ağ sunucusu ve ağ tarayıcısı arasındaki tüm bilgi akışını koruyan bir güvenlik protokolüdür.

SİSTEME GİRİŞ ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMAM LAZIM?

https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden Şifremi Unuttum butonunu tıklayarak yeni şifre oluşturabilirsiniz.