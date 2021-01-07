Intel mi AMD mi? CPU alırken nelere dikkat edilmeli?

İşlemci almadan önce uzun uzun düşünen bilgisayar kullanıcıları sık sık AMD mi yoksa Intel mi sorusunu soruyor. Fiyat performans açısından en iyi işlemciyi almak isteyenlerin merak ettiği bu sorunun cevabını bu sefer istatistikler verdi. Peki, Intel mi AMD mi? CPU alırken nelere dikkat edilmeli?

AMD'nin 2017 yılında piyasaya sunduğu Ryzen işlemci serisi ile Intel Core işlemci yarışına bu sene istatistikler damga vurdu. Peki, o çok merak edilen sorunun cevabı ne? Intel mi AMD mi ?

INTEL Mİ AMD Mİ?

AMD, 2017 yılında piyasaya çıkardığı Ryzen serisi işlemcileri ile ilgi toplamaya devam ediyor. 15 yıl aradan sonra masaüstü CPU pazarında Intel'i geride bırakmayı başran AMD, PassMark Software tarafından toplanan pazar payı rakamlarına göre 4 OCAK 2021 tarihinde Windows masaüstü CPU pazarında %50,8'lik payla ezeli rakibi Intel'i geride bıraktı.

Ancak Intel, laptop ve sunucu PC'lerdeki üstünlüğü sayesinde CPU pazarının genelinde hala %61,7'lik pazar payıyla AMD'nin önünde bulunuyor. Intel, laptop pazarında %83,7 ve sunucu pazarında ise %98,6'lı paya sahip.

AMD, Intel'i en son 2006 yılının ilk çeyreğinde %53,9'lük pazar payıyla geride bırakmıştı. AMD'nin Ryzen işlemcilerini çıkarana kadarki 11 yıllık süreç boyunca Intel CPU pazarında AMD'ye ciddi bir üstünlük sağlamıştı. 2016 yılının 4. Çeyreğinde Intel'in Pazar payı %80'lere kadar çıkmıştı.

Sunulan veriler yalnızca x86 işlemciler ve PC'lerden elde edildi. Başka mimariler ve oyun konsolları dahil değil. Ayrıca sadece Windows işletim sistemi yüklü cihazlardan elde edildiler. Apple bilgisayarlar ve Linux işletim sistemi yüklü bilgisayarlar da değerlendirmeye alınmadı.

AMD, Zen 2 mimarili Ryzen 4000 serisi işlemcileri ile laptop pazarında ön plana çıkmayı başardı. Firma Ryzen 7 4800U modeliyle dünyanın ilk 15W TDP değerine sahip, 8 çekirdek ve 16 izlekli ilk mobil işlemcisini üretmiş oldu. AMD, kasım ayında piyasaya çıkardığı Zen 3 mimarisine sahip Ryzen 5000 serisi işlemcileri ile de piyasada ses getirmeyi başardı. Ryzen 9 5900X modeli, bir önceki nesildeki muadili Ryzen 9 3900XT'ye göre aynı saat hızında %19 daha fazla performans veriyor. Ryzen 9 5900X, Cinebench'de tek çekirdekte 600 puanı geçen ilk işlemci olmayı başardı.

Intel'in 7 NM mimariye geçişte zorlandığı hesaba katılırsa, laptop PC CPU pazarında da payını arttırmaya başlayan AMD'nin bu üstünlüğü daha devam edecek gibi.

CPU - İŞLEMCİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İşlemci alırken dikkat edilmesi gereken bazı başlıklar var. Günümüzde özellikle toplama bilgisayarların popüler olması ile bu başlık daha da önemli bir konuma geldi.

İşlemci alırken neye bakılır;

Bütçe

Bütçenizi belirlemeden satın alma yapmanız pek doğru değildir. Gereksiz harcamalardan kurtulacağınız gibi aynı zamanda işlemci seçerken kararsızlık yaşamazsınız.

Karşılaştırma

İşlemci veya herhangi bir bilgisayar bileşeni satın alırken karşılaştırma yapmak çok önemlidir. İşlemcilerin teknik özelliklerinin ve test sonuçlarının kıyaslandığı sitelerden yararlanabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları



Herhangi bir ürün satın alırken kullanıcı yorumlarına dikkat etmek gerekiyor. Yaşanan tecrübeler karar verme aşamasında yol gösterici olabiliyor. Fakat olumlu/olumsuz asılsız yorumların yapılması mümkün olduğu için her yorumu önemsemek doğru değil.

Kullanıcı yorumlarına e-ticaret sitelerinden, youtube videolarından veya teknoloji forumlarından bakabilirsiniz.

İncelemeler

Youtube kanalları veya yazılı inceleme yapan bloglar satın alma öncesi için kolaylık sağlıyor. İşlemci alırken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtını en iyi şekilde inceleme içeriklerinden alabilirsiniz.

Alacağınız işlemci çeşitli koşullarda test edilerek sonuçları sizlerle paylaşılıyor. İnceleme yapan kişinin güvenirliliği çok önemli. Çünkü tanıtım yazısı okuyor veya sponsorlu video izliyor olabilirsiniz. İşlemcinin hangi koşullarda teste tabi tutulduğu da önemli. İnceleme yapan kişinin test için kullandığı yazılımlar ile sizin hergün kullanacağınız yazılımların gereksinimleri farklı olacaktır. Bu nedenle inceleme ve test sonuçlarını ortalama bir değer olarak alabilirsiniz.

Nesil

Yeni teknoloji ve eski teknolojiyi kıyaslamamıza pek gerek yok. İstisnai durumlar olsa da genellikle yeni teknoloji ürünler daha verimli çalışmaktadır. İşlemcilerde de durum böyle. İşlemci satın alırken kaçıncı nesil olduğuna dikkat edin.

Soket Yapısı



Soket yapıları iki tiptedir. PGA(Pin Grid Array) ve LGA(Line Grid Array) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Artık işlemcilerde genellikle LGA soket yapısı tercih edilmektedir.

Soket yapısı işlemci ve anakart uyumluluğu konusunda önem teşkil eder. İşlemcinizin soket yapısı anakartın soket yapısı ile uyumsuz olduğunda işlemciniz çalışmaz. Sadece soket yapısı değil, pin sayısı da uyumluluk için gereklidir. Soket yapısında olduğu gibi pin sayısında da farklılık söz konusu ile işlemci yine çalışmayacaktır.

Yonga Seti

İşlemci satın alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus yonga seti uyumluluğudur. Yonga seti (chipset) uyumsuz olduğu takdirde soket yapısı ve pin sayısının bir önemi kalmaz.

AMD yonga setine sahip bir anakartta Intel yonga setli bir işlemciyi çalıştıramazsınız. Bu sebeple satın alacağınız işlemcinin anakart yonga seti uyumuna dikkat edin.

Çekirdek Sayısı

Çekirdek sayısı orantılı olarak birden fazla işi yapabilmenizi ve bir işi daha performanslı bir şekilde yapmanızı sağlar. Tek çekirdekli işlemciler günümüzde kalmadı diyebiliriz. 2 çekirdek işlemci kullanımı çok yaygın iken, 4 çekirdek ve üzeri yaygınlaşmaktadır.

Günlük kullanım için bir bilgisayar toplayacaksanız 2 çekirdek işlemci gayet yeterlidir. Fakat video düzenleme ve modelleme benzeri sisteme ağır yük bindiren işler yapacaksanız 4 çekirdek ve üzeri işlemcileri tercih etmenizde fayda var.

Saat Hızı

İşlemci saat hızı (GHz), işlemcinin bir görevi yerine getirme süresidir. 2 GHz bir işlemci ile 4.2 GHz arasında hız farkı söz konusudur.

Ancak tek çekirdekli işlemciler kullanılmadığından saat hızının etkisi eskisine göre daha az. Sebebi ise çok çekirdekli işlemciler zaten birden fazla görevi yerine getirebilir. Birden fazla görevi yerine getirebildiği gibi tek görevin daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayabilirler.

Örnek olarak 2 çekirdek 4.2 GHz bir işlemci, 4 çekirdek 3 GHz bir işlemciden daha performanslı değildir. Frekans değeri tek başına bir belirleyici olmadığından bir bütün olarak ele almak gerekir.

Hız Aşırtma

3 GHz bir işlemciyi 3 GHz üzerine çıkarma işlemine overclock(hız aşırtma) denir. Overclock işlemi ile üretici tarafından belirlenen maksimum frekans hızına ulaşabilirsiniz. Overclock işlemi sonrasında işlemci hızı en iyi hale gelir. Yüksek performansa ihtiyaç duyanlardansanız, işlemci satın alırken maksimum frekans hızına dikkat edin.

Overclock işlemcinin daha çabuk yıpranmasına ve arıza vermesine neden olmaktadır. Yüksek hıza ihtiyaç duymuyorsanız tavsiye edilmemektedir.

RAM Desteği

İşlemcilerin RAM desteği sınırlıdır. Bilgisayarınızı toplarken RAM satın almadan önce ilk etapta işlemcinizin RAM kapasitesini öğrenin. RAM miktarı işlemcinin limitlerini aşarsa bilgisayarınız çalışmayacaktır.

İşlemci alırken nelere dikkat edilmeli sorusunu elimizden geldiğince yanıtladık. İşlemci ve diğer bilgisayar bileşenlerini satın almadan önce güç kaynağı problemleri yaşamamak için ne kadar enerji tükettiğine de dikkat edin. İhtiyacınızı bildikten ve bütçenizi belirledikten sonra yukarıdaki teknik detaylara dikkat ederek rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz.