İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü: En büyük mağdurlar yine kadın ve çocuklar

İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü: En büyük mağdurlar yine kadın ve çocuklar

İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü: En büyük mağdurlar yine kadın ve çocuklar

Savaşlar, fakirlik, eğitimsizlik... Güzel ve modern bir dünyada hayata merhaba umudu.

İnsanların evlerini terk etmek zorunda kalıp yollara düşmelerinin birkaç sebebi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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