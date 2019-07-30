İnsan Ticaretine Karşı Dünya Günü: En büyük mağdurlar yine kadın ve çocuklar
Savaşlar, fakirlik, eğitimsizlik... Güzel ve modern bir dünyada hayata merhaba umudu.
İnsanların evlerini terk etmek zorunda kalıp yollara düşmelerinin birkaç sebebi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
1071 akademisyen, AYM'nin meslektaşları için verdiği "hak ihlali" kararına karşı bildiriye imza attı
Son Dakika Dünya Haberleri
17:34 Romanya'da kız çocuğunun kaçırılıp öldürülmesi sonrası polis hemen harekete geçmedi, İçişleri...