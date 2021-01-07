İnşaatı yeni biten binaya 'kumar' baskını; 6 kişiye 20 bin lira ceza
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İnşaatı yeni biten binaya 'kumar' baskını; 6 kişiye 20 bin lira ceza

07.01.2021 14:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:21
İnşaatı yeni biten binaya 'kumar' baskını; 6 kişiye 20 bin lira ceza

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, kaba inşaatı yeni biten boş binada kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 6 kişiye, 20 bin 300 lira ceza kesildi.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, kaba inşaatı yeni biten boş binada kumar oynayan ve sosyal mesafeyi ihlal eden 6 kişiye, 20 bin 300 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaatı yeni tamamlanan ancak kimsenin oturmadığı binada kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Binaya yapılan operasyonda 4 kişi, dairede kumar oynarken yakalandı. Masa üzerinde bulunan oyun kağıtları, zar ve bir miktar paraya ise el koyuldu. Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 14 bin lira, 2 kişiye de 'sosyal mesafeyi ihlal etmek'ten 6 bin 300 lira olmak üzere toplam 20 bin 300 lira ceza kesildi.


İnşaatı yeni biten binaya 'kumar' baskını; 6 kişiye 20 bin lira ceza
İnşaatı yeni biten binaya 'kumar' baskını; 6 kişiye 20 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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