İnşaat şantiyesinden 1 kilo 630 gram uyuşturucu çıktı inşaat işçisi tutuklandı İnşaat şantiyesinden 1 kilo 630 gram uyuşturucu çıktı inşaat işçisi tutuklandı Bodrum'da bir inşaat şantiyesinde 1 kilo 630 gram esrar ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İnşaat şantiyesinden 1 kilo 630 gram uyuşturucu çıktı inşaat işçisi tutuklandı

MUĞLA - Bodrum'da bir inşaat şantiyesinde 1 kilo 630 gram esrar ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dalaman ve Bodrum Grup Amirliği ekiplerince turizm sezonunun başlaması sebebiyle sıklaştırılan kontroller sonrası 3 ayrı operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalıkavak'ta bir operasyon yaptı. Narkotik köpeğinin desteğiyle bir inşaat şantiyesinde çalışan 2 işçinin kaldıkları yerde yapılan operasyonda, köpeğin bir valize tepki vermesi üzerine valiz açıldı. Valiz içerisinden 1 kilo 630 gr esrar çıktı. Diğer operasyonlarda ise 19.51 gram bonzai, 1 kök hint keneviri, 3 litre etil alkol ve 4 şişe 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Yakalamalar doğrultusunda 5 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yalıkavak'ta gözaltına M.Ç. ve D.O. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.O. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA