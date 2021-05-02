İnşaat işçileri kısıtlamada da çalışmaya devam ediyor

İnşaat işçileri kısıtlamada da çalışmaya devam ediyor Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında inşaat işçileri çalışmalarına devam ediyor.

İnşaat işçileri kısıtlamada da çalışmaya devam ediyor

KİLİS - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında inşaat işçileri çalışmalarına devam ediyor. Caddeden araçların geçmeyişi ve insanların bulunmaması işçiler için ise avantaja dönüşüyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, tüm Türkiye'de olduğu gibi sokak kısıtlamasının uygulandığı kentte, Cumhuriyet Caddesinin modern bir görünüm kazanması için dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Kısıtlama olması nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması caddede trafik olmaması en çok dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirten işçilere yaradı. 17 günlük kısıtlaması fırsata çeviren işçiler, günde 18 saat çalışarak, bir an önce dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirme işleminde büyük mesafe almaya çalışıyorlar.

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme işlemlerini proje kapsamında yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ