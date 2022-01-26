İnşaat alanında çukurdaki buzla kaplı suya düşen iş makinesi operatörü öldü

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, inşaat alanında çukurdaki yüzeyi buzla kaplı suya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi'ndeki bir inşaatta çukurundaki bu birikintisi, etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Burada çalışma yapan iş makinesinin operatörü buzla kaplı suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Suda yapılan aramada, iş makinesi operatörünün cesedine ulaşıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.