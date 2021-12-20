İnönü Belediyesi sporcuları İzmir yarışlarında madalyaları topladı

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesi sporcuları, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve beş büyük organizasyondan biri olan İzmir Karşıyaka 1. kademe yarışlarında madalyaları topladı.

İnönü Belediye Spor Oryantiring Sporcuları 36 kategoride 118 kulüpten bin 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım 1. Kademe Oryantiring yarışmalarında toplamda 11 madalya kazanarak başarılı bir sonuca imza attı. İki gün süren yarışlarda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'da takımın yanında bulunarak sporculara moral ve motivasyon desteğinde bulundu. Yarışlar sonunda İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü'yü ve Eskişehir'i üstün başarılarından dolayı gururlandıran sporcuları tebrik etti. Sporcular da katkı ve desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiler.

İnönü Belediye Spor Kulübü Oryantiring Sporcuları iki gün devam eden yarışlar sonunda 4 birincilik, 5 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek 115 kulübün arasında öne çıkmayı başardı. Yarışların ikinci gününde İnönü sporcularından Elif Gökçe Avcı 1'inci, İbrahim Kor 3'üncü olurken, spora yeni başlayan sporculardan Melis Dinar'da 3'üncülük elde etti. - ESKİŞEHİR