İngiltere'den tarihi Rusya hamlesi! Abramovich ülkeye alınmıyor, Chelsea'ye el konulabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkisi bulunan İngiliz ekibi Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in İngiltere'ye girişi yasaklandı.

TURİST OLARAK BİLE GİREMEYECEK

Rus milyarder Roman Abramovich'e bir daha İngiltere'ye giriş izni verilmeyeceği öne sürüldü. 2018'de İngiliz 1. Kademe yatırımcı vizesi de iptal olan Roman Abramovich'in bir daha İngiltere'ye turist olarak girmesinin bile söz konusu olmadığını İngiliz yetkilileri doğruladı. Öte yandan İngiliz meclisinde Chelsea kulübüne el konulması teklif edildi.

Roman Abramovich

"ÜZERLERİNDEKİ BASKIYI ARTIRACAĞIZ"

İngiltere Başbaşkanı Boris Johnson ise Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımlarla ilgili, "Bütün dile getirilen önlemler konusunda, tüm finans merkezleri ile birlikte hareket etmeliyiz. Böylece daha etkili olacağız. Birleşik Krallık'ın şu an yapmaya çalıştığı şey de budur. Kademeli olarak üzerlerindeki baskıyı artıracağız." dedi.

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