İngiltere'de Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 26 bin 97'ye ulaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 26 bin 97'ye ulaştı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı huzurevlerindeki ölümlerin de eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 26 bin 97'ye ulaştı
29.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:42

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı huzurevlerindeki ölümlerin de eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi.?

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 Mart ile 28 Nisan arasında hastane dışında hayatını kaybeden 3 bin 811 kişinin ve son 24 saatteki 765 ölümün eklenmesiyle 26 bin 97'ye çıktığını bildirdi.

Raab, bugünden başlayarak açıklanan günlük ölüm sayılarına hastane dışı ölümlerin de dahil olacağını kaydetti.

Raab'ın verdiği bilgiye göre son 24 saatte yapılan 52 bin 429 test ile ülkedeki toplam test sayısı 818 bin 539'a yükselirken, pozitif vaka sayısı 4 bin 76 artışla 165 bin 221'e çıktı.

İngiliz hükümeti Nisan sonuna kadar günlük test sayısını 100 bine çıkarmayı vadetmişti.

İngiltere'de hükümet huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Ülke genelinde 4 bin 516 huzurevi Kovid-19 salgını bildirmiş ancak bugüne kadar huzurevindeki ölümlerle ilgili bir resmi sayı açıklanmamıştı. Ülkede, bazı huzurevleri yakınında inşa edilen prefabrik morglar dikkat çekmişti.

İngiliz hükümetinin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, krizin ilk günlerinde yaptığı açıklamada, ölü sayısını 20 binin altında tutmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Hükümet geri adım atmıştı?

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.?

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilmiş, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.?

İktidardaki Muhafazakar Parti içinde bazı isimler ile iş çevreleri, Başbakan Boris Johnson'a kısıtlamaları gevşetmesi için baskı yapmıştı. İngiliz siyasetçi, yaptığı basın açıklamasında ülkede ikinci bir salgın dalgası tehlikesine işaret ederek, bu yönde bir karar için erken olduğunu bildirmişti.?

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.?

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, önceki gün göreve dönmüştü.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum Haberler
İsveç'ten getirilen hastayla akrabalığı var mı? Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Akrabalık bağım yok, hiç...
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor Haberler
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüsü risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da polisin kaza kurşunuyla vurulan Suriyeli gencin ailesine taziyelerini iletti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Galatasaray'ın istediği Erdoğan Yeşilyurt'tan transfer açıklaması: Önceliğim Sivasspor
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Bakan Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Selçuk İnan Lionel Messi Mauricio Isla Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Mayıs Adana Survivor
Şu an buradasınız: İngiltere'de Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 26 bin 97'ye ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 20:59:40. #1.15#
title