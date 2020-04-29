İngiltere'de Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 26 bin 97'ye ulaştı İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı huzurevlerindeki ölümlerin de eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı huzurevlerindeki ölümlerin de eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi.?

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, günlük basın toplantısında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 Mart ile 28 Nisan arasında hastane dışında hayatını kaybeden 3 bin 811 kişinin ve son 24 saatteki 765 ölümün eklenmesiyle 26 bin 97'ye çıktığını bildirdi.

Raab, bugünden başlayarak açıklanan günlük ölüm sayılarına hastane dışı ölümlerin de dahil olacağını kaydetti.

Raab'ın verdiği bilgiye göre son 24 saatte yapılan 52 bin 429 test ile ülkedeki toplam test sayısı 818 bin 539'a yükselirken, pozitif vaka sayısı 4 bin 76 artışla 165 bin 221'e çıktı.

İngiliz hükümeti Nisan sonuna kadar günlük test sayısını 100 bine çıkarmayı vadetmişti.

İngiltere'de hükümet huzurevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamadığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Ülke genelinde 4 bin 516 huzurevi Kovid-19 salgını bildirmiş ancak bugüne kadar huzurevindeki ölümlerle ilgili bir resmi sayı açıklanmamıştı. Ülkede, bazı huzurevleri yakınında inşa edilen prefabrik morglar dikkat çekmişti.

İngiliz hükümetinin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, krizin ilk günlerinde yaptığı açıklamada, ölü sayısını 20 binin altında tutmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Hükümet geri adım atmıştı?

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.?

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilmiş, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.?

İktidardaki Muhafazakar Parti içinde bazı isimler ile iş çevreleri, Başbakan Boris Johnson'a kısıtlamaları gevşetmesi için baskı yapmıştı. İngiliz siyasetçi, yaptığı basın açıklamasında ülkede ikinci bir salgın dalgası tehlikesine işaret ederek, bu yönde bir karar için erken olduğunu bildirmişti.?

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.?

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan Johnson, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, önceki gün göreve dönmüştü.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.

Kaynak: AA