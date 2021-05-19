İngiltere'de konut fiyatları mart ayında sert yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de konut fiyatları mart ayında sert yükseldi

İngiltere'de konut fiyatları mart ayında sert yükseldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de 2021 yılının mart ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 10,2 arttı.

İngiltere'de 2021 yılının mart ayında konut fiyatları yıllık bazda yüzde 10,2 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofis (ONS) verilerine göre, ülkede konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 10,2 artarak 2007 yılının ağustos ayından bu yana en sert yükselişini kaydetti.

Bir önceki ayda (şubat) ülkede konut fiyatları yüzde 9,2 artış göstermişti.

Konut fiyatları 2021 yılının mart ayında yıllık bazda Galler'de yüzde 11, İskoçya'da 10,6 ve Kuzey İrlanda'dae yüzde 6,0 artış kaydetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 3,7 artarak ülkede en düşük artışın kaydedildiği şehir oldu.

İngiltere'de ortalama bir konutun fiyatı mart ayında 24 bin artarak 256 bin sterline yükseldi.

ONS açıklamasında 2020 yılının ikinci yarısından itibaren ülkede konut fiyatlarında artışın görüldüğü, bu eğilimin mart ayında yıllık bazda yüzde 10,2 artışla devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Salgın insanların konut ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmesine neden olmuş olabilir. Vergilendirmedeki düşüş, konut alanlar için toplamda fiyatları düşürürken, satıcıların fiyat yükseltmesine neden olmuş olabilir." İfadelerine yer verildi.

Emlak şirketi Yopa'nın başekonomisti Mike Scott ise salgın kısıtlamaların kaldırılması, insanların konut ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmesi nedeniyle, konut fiyatlarının 2021 yılının geri kalanında da yüksek seyretmesini beklendiğini belirtti.

Son 28 yılın en yüksek konut kredi borçlanması

Uzmanlara gören, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kademeli olarak gevşediği 2021 yılının bahar aylarında tüketicilerine konut talebinde ciddi artış yaşanıyor.

İngiliz konut kredi kuruluşu Nationwide'dan daha önce yapılan açıklamada, ülkede 2021 yılının mart ayında tüketicilerin aldığı toplam konut kredilerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 11,8 milyar sterlin artarak toplam 35,6 milyar sterline yükseldiği bildirilmişti.

Açıklamada, bunun aylık bazda 1993 yılından bu yana en yüksek konut kredi borçlanması olduğu belirtilmişti.

İngiliz hükümeti salgın süresince ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla emlak işlem vergisine muafiyet getirmişti.

Son aylarda konut sektöründe talebi canlandıran bu vergi muafiyeti, 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar devam edecek.

Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Bakanlık araç ve konut alımlarında dolandırıcılığı ortadan kaldırmak için harekete geçti: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor
Bakanlık araç ve konut alımlarında dolandırıcılığı ortadan kaldırmak için harekete geçti: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor
İTO Başkanı Avdagiç: 'Nefes kredisi, firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek'
İTO Başkanı Avdagiç: "Nefes kredisi, firma ve sektörlerin gücünü yeniden toplamasına imkan verecek"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de konut fiyatları mart ayında sert yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:19:44. #1.15#

title