İngiliz tabloid basını: 'İngiliz turistler fahiş fiyatlardan ötürü seyahat koridoru açılsa dahi...
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İngiliz tabloid basını: 'İngiliz turistler fahiş fiyatlardan ötürü seyahat koridoru açılsa dahi...

İngiltere hükümeti bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanırken İngiliz basınında Türkiye turizm sektöründe talep edilen fahiş fiyatlara dikkat çekiliyor.

İngiliz tabloid basını: 'İngiliz turistler fahiş fiyatlardan ötürü seyahat koridoru açılsa dahi...
02.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:35

İngiltere hükümeti bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanırken İngiliz basınında Türkiye turizm sektöründe talep edilen fahiş fiyatlara dikkat çekiliyor.

İngiltere hükümeti, 6 Temmuz'dan sonra bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor. Bu ülkeler arasında İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Almanya, Türkiye ve Norveç'in yer alması bekleniyor.

İngiltere hükümet kaynakları, seyahat koridorunun açılacağı ülkelere tatile gidenler için dönüşte 14 günlük karantina kuralının uygulanmayacağı belirtiliyor.

Ancak The Sun gibi İngiliz tabloid basınında yer alan kimi haberlerde Türkiye'nin Bodrum ilçesinde turistlerden istenen fahiş fiyatlara dikkat çekilerek bu sebeple İngiliz turistlerin Türkiye'de tatil yapmaktan kaçınabileceği belirtildi.

Daily Mail ve Mirror gibi gazetelerin yaptığı haberlerde Türkiye'de turistlerin bir kebap için 43 pound, denize girmek için ise 62 pound vermek zorunda kaldığı aktarıldı.

Bodrum'daki bir müşterinin ise bir kahve için 7,30 pound ve bir pide ekmeği için 22 pound vermek zorunda kaldığı ifade edildi.

'Parası olan neden harcamasın?'

Aynı haberlerde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ve yerel yönetimin bu fiyatları düzenlenen basın toplantısında savunduğuna dikkat çekildi.

Aras, koronavirüs krizi dolayısıyla işletmecilerin zorluk çektiği için fiyatları yükseltmek zorunda kaldığını belirterek bu durumu savunmuş, basın toplantısında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz turistin, vatandaşımızın demiyorum, cebindeki parayı sonuna kadar almakla mesulüz. Adam cebine para koymuş gelmiş, niye harcamasın? Bir dönere 100 bin TL vermek istiyorsa, versin yesin. Bana ne. Ama burada 20 TL'ye de döner var. O dönerin 20 TL olması gerektiği konusunda tereddüt ediyorsanız, belediyemize başvurursunuz ben de gider onu sonuna kadar denetlerim."

Aras, aynı zamanda, "Biz Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek o zaman burada para harcayacak turist, Santorini'ye gider, Mikonos'a, Saint- Tropez'e gider, İbiza'ya gider. Bodrum'a gelmez" dedi.

Diğer mecralar da haberleştirdi

Bodrum'daki bu fiyatlar Avrupa basınının başka mecralarında da yer aldı.

Hollanda ve Belçika'da, AD gazetesi ile VTM Televizyonu ve HLN gazetesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda medya organında, "Bir porsiyon kebap 48 euro" başlığıyla duyurulan haberlerde, Türkiye'deki yiyecek içecek sektörününün, umutsuzca tatil sezonunun maddi hasarını telafi etmeye çalıştığı belirtildi.

Bodrum'daki lüks restoranlarda bir fincan "duble espresso"nun 8 eurodan satıldığı belirtilen haberlere göre, ilçedeki diğer işletmelerde de durum farklı değil. Bir otel, denize dalış için 70 euro talep ederken, açık büfe yemek için de 45 euro isteniyor.

BBC

Manşet

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