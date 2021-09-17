İngiliz hükümetinin bugün Türkiye'yi seyahat yasağı olan kırmızı listeden çıkaracağı iddia edildi

Koronavirüs salgını dünyayı büyük bir krize sürüklerken, bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri turizm oldu. Koronaya karşı aşılamaya ilk başlayan ülkelerden İngiltere, ülkeleri trafik ışığı sistemiyle güvenli olma durumuna göre yeşil, sarı ve kırmızı kategoride sıralamıştı.

İNGİLTERE GERİ ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye'yi mayıs ayından bu yana yüksek riskli kategoride tutan İngiltere, vatandaşlarının tatil imkanlarını oldukça kısıtlamıştı. Türkiye'den ülkeye dönen vatandaşlarına 11 gün karantina şartı uygulayan İngiltere, bu adımdan geri atmaya hazırlanıyor.

PCR VE KARANTİNA ŞARTI YOK

Binlerce kişinin imza kampanyası başlatması üzerine İngiltere, vatandaşlarının eylül-ekim aylarındaki en popüler tatil noktalarından biri olan Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaracak. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'ın iddiasına göre, önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak yeni kurallarda iki doz aşı olan turistlerde, Türkiye'den dönüşte PCR testi ve karantina şartı aranmayacak.

SARI KATEGORİ KALDIRILIYOR

Gazete kırmızı listede halihazırda 62 ülke bulunduğunu, açılmaların yarı yarıya oranda uygulanabileceğini yazdı. Öte yandan trafik ışığı sisteminde sarı kategorinin tamamen kaldırılması da gündemde. Ülkelerin yalnızca yeşil ve kırmızı kategoride değerlendirilmesi bekleniyor. Hükümetin yeni kararları bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri