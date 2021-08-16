Ozan Tufan yuvadan uçuyor! İngiliz ekibiyle son detaylar görüşülüyor
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Ozan Tufan yuvadan uçuyor! İngiliz ekibiyle son detaylar görüşülüyor

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan dönemi kapanıyor. Dün yorumcu Rıdvan Dilmen'in, "Ozan'ı İngiltere'den Watford" istiyor açıklamasının ardından bugün somut adım atıldı. Daha önce bir mail gönderen Watford, yetkililerini İstanbul'a gönderdi. Bugün masada detaylar konuşulacak. Ozan'ın satın alma opsiyonlu olarak kiralanacağı aktarıldı.

Sarı-Lacivertliler, Ozan Tufan'la yolları ayırıyor. Milli Takım'la kötü geçen EURO 2020 sonrası performansı git gide düşen Ozan, bir hayli mutsuz. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu İngiliz ekibi Watford istiyor.

İngiliz ekibi Watford yetkilileri, bugün Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor

KİRALAMA OPSİYONU

İngiliz ekibinin temsilcileri bugün İstanbul'da olacak. Ozan için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi iletildi öncesinde. Bu teklifin detayları üzerinde görüşme yapılacak. Bu haberi dün ilk olarak Rıdvan Dilmen vermişti.

İngiliz ekibi Watford yetkilileri, bugün Ozan Tufan transferi için masaya oturuyor

ŞANS BULAMIYOR

Geçen sezon takımın değişilmezi olan Ozan, Pereira'nın gelmesiyle yerini kaybetti. Ozan hazırlık maçlarında bulduğu süreyi de iyi kullanamadı ve yerini Zajc'a kaptırdı.

Ozan Tufan yuvadan uçuyor! İngiliz ekibiyle son detaylar görüşülüyor
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