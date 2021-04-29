ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 Mayıs Pazar günü oynanması planlanan Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 Mayıs Pazar günü oynanması planlanan Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex maçı ertelendi.

Daha önce Pınar Karşıyaka'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 2 Mayıs Pazar gününe ertelenen 30. hafta müsabakasının, yeşil-kırmızılı ekibin Rusya'daki FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final müsabakaları nedeniyle bir kez daha ertelendiği bildirildi.

Ligde 29. hafta erteleme maçında yarın OGM Ormanspor'a konuk olacak Pınar Karşıyaka, 8'li final müsabakaları için 3 Mayıs Pazartesi günü Rusya'ya gidecek. Yeşil-kırmızılı ekip, çeyrek finalde 5 Mayıs Çarşamba günü Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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