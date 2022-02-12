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HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 79-73

Demirören Haber Ajansı - Spor
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HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 79-73

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı HekimoğluDARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 17, Caupain 6, McCullough 16, Boothe 18, Olaseni 2, Pineiro 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9, Troy Selim Şav 4HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Jackson 15, Selden 24, Hayes...

AFYON (DHA) -

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu 17, Caupain 6, McCullough 16, Boothe 18, Olaseni 2, Pineiro 4, Sinan Güler 3, Ragıp Berke Atar 9, Troy Selim Şav 4

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Jackson 15, Selden 24, Hayes 10, Filipovity 12, Hamilton 11, Tuğberk 1, Berkan Aksu, Şafak Edge

1'İNCİ PERİYOT: 25-21

İLK YARI: 48-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-56

ING Basketbol Süper Ligi 21'inci haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni 79-73'lük skorla mağlup etti.

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 48-39 önde tamamladı. Darüşşafaka'da Nathan Boothe 18 sayı kaydederken, HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nde ise Wayne Selden 24 sayıyla mücadele etti.


HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 79-73

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 79-73

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 79-73

HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 79-73

Demirören Haber Ajansı - Spor

Alper Altuğ Köselerli, Fatih Arslanoğlu, Sigorta, Afyon, Spor, Haberler

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