ING Basketbol Süper Ligi
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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Salon: Şahinbey KarataşHakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Özge ŞentürkEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 16, Hayes 25, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 14, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Hacıyeva 6, Atahan Demirtaş, Metehan Akyel, Doğan Şenli 4Bahçeşehir Koleji: Evans...

Salon: Şahinbey Karataş

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Jaiteh 16, Hayes 25, Tomas 4, Can Uğur Öğüt 14, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Hacıyeva 6, Atahan Demirtaş, Metehan Akyel, Doğan Şenli 4

Bahçeşehir Koleji: Evans 16, Jones 12, Green 14, Burak Can Yıldızlı 17, Stimac 11, Ali Yüceoral, Ahmet Sefa Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 3, Erkan Yılmaz 2

1. periyot: 22-15

Devre: 48-37

3. periyot: 68-59

Empera Halı Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji'ni 88-77 yendi.

Maça etkili oyunla başlayan Gaziantep ekibi, 10 serilik atış yakaladığı ilk periyodu 22-15 önde götürdü.

İkinci çeyrekte de zaman zaman top kayıpları yaşasa da rakibinin toparlanmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, devre arasına da 48-37 önde girdi.

3. çeyreğin bitimine 4 dakika kalana kadar farkı 18'e (68-50) kadar çıkaran ev sahibi ekipte, genç oyunculara şans verilmeye başlandı. Genç oyuncuların yaptığı hatalarla farkın erimeye başladığı bu çeyreğin kazananı da 68-59'luk skorla Gaziantep Basketbol oldu.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Empera Halı Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Kolejini 88-77 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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