Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 Bahçeşehir Koleji: 105
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Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 Bahçeşehir Koleji: 105

20.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:08
Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 Bahçeşehir Koleji: 105

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 75-105 mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 75-105 mağlup oldu.

Salon: Beşkaza

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Halil Baldemir xx, Polat Parlakxx

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz, Erdem İlter 16, Abu 12, Emir Gökalp 5, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk 3, Ömer Faruk Atlı 2, Cook 10, Sercan Ergin, Atkins 8, Frazier 19

Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 18, Robinson 13, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 8, Green 12, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Thomas Akyazılı 11, Owens 4, Aldridge 10, Erkan Yılmaz 12

1. Periyot: 12-24

Devre: 28-52

3. Periyot: 46-82 - MUĞLA

Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 Bahçeşehir Koleji: 105
Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 Bahçeşehir Koleji: 105
Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 Bahçeşehir Koleji: 105
Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 76 Bahçeşehir Koleji: 105

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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