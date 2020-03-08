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Malcolm Thomas, Birkan Batuk, Oğuz Savaş, Sigorta, Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Akatlar Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 74-73 kazandı.

08.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:38
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 mağlup etti.

İlk 2 dakikasında iki ekibin de sayı bulmakta zorlandığı mücadelede ilk basket Fenerbahçe Beko'dan geldi. Karşılıklı sayılarla devam eden ilk çeyreğin son 3 dakikasına girilirken peş peşe iki üç sayılık basket atan sarı-lacivertliler, 8. dakikada skoru 16-8 yaptı. Son dakikaya 21-10 önde giren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 25-10 üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna 4 sayı atarak başlayan sarı-lacivertli ekibe Beşiktaş Sompo Sigorta, 6-0'lık seriyle cevap verdi. Hücumdaki etkili oyununu savunmada da sürdüren Fenerbahçe Beko, skor üstünlüğünü korumakta güçlük çekmedi ve soyunma odasına 46-29 önde gitti.

SON SÖZÜ ALİ MUHAMMED SÖYLEDİ

Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu 5 sayıyla başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı indirmeyi başardı ve 26. dakikada durumu 51-39 yaptı. Peş peşe hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko, son iki dakikada pota altında etkili oldu ve son çeyreğe 61-47 üstün girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle Beşiktaş Sompo Sigorta, 36. dakikada farkı 10 sayıya (60-70) düşürdü. Tempoyu yükselten ve Oğuz Savaş'ın pota altından basketiyle 39. dakikada farkı 2 sayıya (70-72) indiren siyah-beyazlı ekip, bitime 21 saniye kala Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle 73-72 öne geçti. Fenerbahçe Beko, son saniyelerde Ali Muhammed'in pota altından kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü yakaladı: 73-74. Beşiktaş Sompo Sigorta, son hücumda skor üretemezken, Fenerbahçe Beko mücadeleyi 74-73 kazandı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 13, Burak Can Yıldızlı 16, Oğuz Savaş 14, Durisic 16, Sabahattin Can Göndür, Can Kaan Turgut, Çağdaş Kayabaşı

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 8, Melih Mahmutoğlu 5, Egehan Arna 10, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 10, Westermann 5, Kalinic 5, de Colo 20, Vesely 3, Lauvergne 8

1. Periyot: 10-25

Devre: 29-46

3. Periyot: 47-61

Beş faulle çıkan: 38.58 Vesely (Fenerbahçe Beko)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 yendi

Kaynak: AA

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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 74-73 yendi

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