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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Karataş Şahinbey Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Özge ŞentürkGaziantep Basketbol: Buford 12, Orhan Aydın Haciyeva 5, Murat Göktaş, Vasiliauskas 11, Jelovac 27, Erol Can Çinko, Rich 8, Can Uğur Öğüt 11, Buva 20, Batuhan Dikmen 8OGM Ormanspor: Hagins 9, Barış Ömer Erlim 5,...

01.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:34
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Şahinbey


Hakemler: , Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk

Gaziantep : Buford 12, Orhan Aydın Haciyeva 5, Murat Göktaş, Vasiliauskas 11, Jelovac 27, Erol Can Çinko, Rich 8, Can Uğur Öğüt 11, Buva 20, Batuhan Dikmen 8

OGM Ormanspor: Hagins 9, Barış Ömer Erlim 5, Caner Ercan 8, Kadir Bayram 9, James 10, Babic 2, Cevher Özer 14, Warren 14, Mert Alemdar 2, Tunahan Dikmen 4

1. Periyot: 18-14

Devre: 46-33

3. Periyot: 73-55

Diskalifiye: 16.01 Babic (OGM Ormanspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Gaziantep Basketbol evinde OGM Ormanspor'u 102-77 yendi.

Oyuna etkili başlayan Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 18-14 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini artıran ev sahibi takım, soyunma odasına 46-33 önde girdi.

İkinci yarıda baskısını daha çok arttıran Gaziantep Basketbol üçüncü çeyreği 73-55 üstünlükle bitirdi. Son periyotta oyunu bırakmayan Gaziantep temsilcisi, parkeden 102-77 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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