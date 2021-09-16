İNEKLERE ÇARPIP, DEVRİLEN KAMYONET ALEV ALDI - Haberler
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İNEKLERE ÇARPIP, DEVRİLEN KAMYONET ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan ineklere çarpması sonucu şarampole devrilen kamyonet, alev alev yandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan ineklere çarpması sonucu şarampole devrilen kamyonet, alev alev yandı.

Kaza, gece Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Cevher Sımaklı, yönetimindeki 13 DE 079 plakalı kamyonetle ilerlerken, aniden yola çıkan ineklere çarptı. Kazada 2 inek öldü, kontrolden çıkan kamyonet ise şarampole devrildi. Cevher Sımaklı'nın dışarı çıkmasının ardından kamyonet, bir anda alev aldı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, kamyonette hasara yol açtı.

İNEKLERE ÇARPIP, DEVRİLEN KAMYONET ALEV ALDI

İNEKLERE ÇARPIP, DEVRİLEN KAMYONET ALEV ALDI

İNEKLERE ÇARPIP, DEVRİLEN KAMYONET ALEV ALDI

İNEKLERE ÇARPIP, DEVRİLEN KAMYONET ALEV ALDI
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Haber: İNEKLERE ÇARPIP, DEVRİLEN KAMYONET ALEV ALDI - Haberler
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