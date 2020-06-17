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İnegöl ekonomisinin sıkıntıları Hisarcıklıoğlu'na iletildi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da iştirakiyle video konferans yöntemiyle Müşterek Meslek Komite toplantısı düzenledi.

İnegöl ekonomisinin sıkıntıları Hisarcıklıoğlu'na iletildi
17.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:18

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da iştirakiyle video konferans yöntemiyle Müşterek Meslek Komite toplantısı düzenledi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, toplantı esnasında İnegöl iş dünyasının sorunlarını Başkan Hisarcıklıoğlu'na iletti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Müşterek Meslek Komite Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımı ile video konferans şeklinde gerçekleştirildi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri'nin ilgi gösterdiği toplantıda İnegöl ve ülke ekonomisini ilgilendiren sorunlar ve beklentiler, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletildi.

Toplantıda konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile Müşterek Meslek Komite Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz konjonktürde, pandeminin yaralarını sarmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de tedbirler alarak bu sürecin en az hasarla atlatılması için çaba sarf ediyoruz. Eksikleri tespit edip çözüm üretebilmek maksadıyla komitelerimizle ve üyelerimizle koordineli olarak çalışmalar yapıyor, istişarelerde bulunuyor ve raporlar hazırlıyoruz. Edindiğimiz bu izlenimler sonucunda, ortaya çıkan taleplerimizi TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile paylaşıyoruz. Bugüne kadar bizlerin yanında olarak ihtiyaçlarımızın cevaplanması noktasında büyük bir özveriyle taleplerimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlarımıza ileterek desteklerini esirgemediler. Başkanımızın bugün de taleplerimizi aynı şekilde karşılayarak eksiklerin giderilmesi hususunda bizlere destek vereceğinden şüphemiz yok. Toplantımıza katılma nezaketini göstermelerinden ve ihtiyaçlarımıza yönelik özverili çalışmalarından dolayı TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, odamız ve İnegöl adına teşekkür ediyorum" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, oda ve Borsalara daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünü, iş dünyası ile hükümet arasında köprü görevi üstlenerek, sahadaki sıkıntıları en hızlı şekilde ilettiklerini söyledi.

TOBB olarak, 81 ildeki oda ve borsalarla devamlı istişare içinde olduklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, üyelerin sıkıntılarını ve dertlerini toplayarak, ilgili Bakanlarla bire bir konuşarak, bunların çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.

Salgının başladığı mart ayında, 70 maddelik bir teklif setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bunların büyük bir kısmının hayata geçtiğini ve geçmeye de devam ettiğini belirtti. Son olarak Denizbank ile Nefes Kredisini başlattıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 7,5 faizli, 2020'de geri ödeme yok, 2021'de ödenecek" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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