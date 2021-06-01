İnegöl'de su kesintisi
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İnegöl'de su kesintisi

İnegöl'de su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhaniye, Osmaniye, Mesudiye, Hamidiye, Mahmudiye, Kemalpaşa, Süleymaniye, Sinanbey, Cuma, Yenice, Burhaniye, Turgutalp, Hocaköy, Çeltikçi ve Cerrah mahalleleri civarında 03.06.2021 tarihinde 10: 00 - 20: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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