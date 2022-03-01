İndirim oyununu bitirecek düzenleme yürürlükte! Etiketlerde yeni dönem resmen başladı

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek, indirimli satışlarda ve fiyat etiketlerinde uygulanacak kriterleri düzenlemişti. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak.

DEPOZİTO BEDELİ ETİKETLERDE YER ALACAK

Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak. Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak.

30 GÜN İÇİNDE KULLANILAN EN DÜŞÜK FİYAT ESAS ALINACAK

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, tenzilatın uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde kullanılan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.