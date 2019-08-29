İndirim festivali başladı

29.08.2019 11:42

İNDİRİM Festivali bugün Venezia Mega Outlet'te başladı. 1 Eylül 'e kadar devam edecek festivalde Gizem Hatipoğlu ve Gözde Akyıldız gibi birçok isim ziyaretçilerle buluşacak.

Venezia Mega Outlet'te Zyfest işbirliği ile düzenlenen İndirim Festivali bugün metro katında başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen AVM, sosyal medya hesapları ile keyifli paylaşımlar gerçekleştiren fenomenleri ağırlıyor.

Fundafashion sosyal medya hesabı çocuklar için bileklik yapma atölyesi, İngilizce öğretmeni olan masalveannesi hesabı İngilizce oyun atölyesi, hemsirannem hesabı ilk yardım eğitimi, balyanagınhikayesi hesabı tohum ekim atölyesi düzenleyecek. Seda Çelik Ataç'ın gerçekleştireceği organik beslenme söyleşisi ile çocuklar eğlenirken aynı zamanda öğrenecek. AVM tarafından ücretsiz olarak düzenlenen aktiviteler 30 Ağustos Cuma günü metro katında gerçekleşecek.

1 Eylül'e kadar devam eden festivalde, Gizem Hatipoğlu ve Gözde Akyıldız gibi birçok isim takipçileri ile buluşacak.

Kaynak: DHA