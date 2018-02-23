İmeak Dto Yönetim Kurulu Başkanı Kalkavan Açıklaması

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) büyük tehlike olarak gördüklerini belirterek, "Buna karşı beraber, birlikte, dağılmadan, parçalanmadan, ayakta kalıp, mücadeleye devam edip, ileri gitmek çok önemli." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizcilik sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının yapıldığı Ağanlar Tersanesi'ni gezen Kalkavan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz turizminde mavi yolculuğun Türkiye'nin tanıtım projelerinden olabileceğini söyledi.

Bu konuda fizibilite çalışması yaptıklarını ifade eden Kalkavan, "ÖTV'siz yakıt uygulaması turizm ve iç taşımacılık sektörünü canlandırdı. Yer, imar, ruhsat problemlerimiz var ama bu son zamanlarda yapılan tersane ve çekek yerleri için sürenin uzatılması, kiranın gelirin binde birine indirilmesi devrim niteliğinde. Arka arkaya çok güzel düzenlemeler geliyor. İdaremizle yakın iş birliğiyle daha yüksek standartlara çıkıyoruz." diye konuştu.

FETÖ ile mücadele

Kalkavan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Cumhuriyet tarihindeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"FETÖ'yü büyük tehlike olarak görüyoruz. Buna karşı beraber, birlikte, dağılmadan, parçalanmadan, ayakta kalıp, mücadeleye devam edip, ileri gitmek çok önemli. Bu mücadelenin içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak da önemli. Şu anda mücadeleyi veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu artık ülkenin bekası. Farklı noktaya gitti. Ticaretle bunun kıyaslaması olamaz. Bunun gibi Afrin'de mücadele eden evlatlarımız da ayrı bir görev yapıyor. Neredeyse çok uzun zamandır ilk defa 2013-2014'ten sonra başlayan büyük bir mücadele veriyoruz. Biz de bu mücadelede yerimizi almaktan gururluyuz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Halim Mete de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında son 15 senedir denizcilerin görev aldığını dile getirdi. Mete, "Dolayısıyla Ankara denizciliğe iyi bakıyor. TOBB yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım da denize iyi bakıyor. Denize baktığınız zaman mutlu olursunuz." diye konuştu.