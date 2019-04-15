İmar Barışının Avantajları Nelerdir?

Doğan Hukuk Bürosu İmar Hukuku Avukatı Av. Orhan Doğan, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

İmar barışının vatandaşa sunduğu avantajlardan bahseden Avukat Doğan, konuşmasında şu noktalara değindi: "İmar barışıyla ruhsatsız, iskansız olan yapılar ruhsatlı ve iskanlı bir hale getirilecek. Yapı kayıt belgesi ile birlikte alınan cezalar düşecek ve yıkım kararları fes edilecek. Kredi alımları ise alıcı ve satıcı için daha kolay bir hale gelecek."

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