İmamoğlu'ndan ayakta yolcu taşıma yasağına yorum: Yasak benden, çözüm senden olmaz
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İmamoğlu'ndan ayakta yolcu taşıma yasağına yorum: Yasak benden, çözüm senden olmaz

İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolcu taşıma yasağını değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yasak benden, çözüm senden olmaz. İstanbul'a hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi" dedi.

11.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun gündeminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile toplu ulaşımda ayakta yolcu taşınmasına getirilen yasak vardı.

"YASAK BENDEN ÇÖZÜM SENDEN MANTIĞIYLA OLMAZ"

"Şu anda alınan yasağa bakarsanız 2 milyon yolcuya 'sizi taşımıyoruz' demek anlamına geliyor" diyen İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Biz valiliğimizle dün itibariyle bir istişareye başladık. Yasak benden çözüm senden mantığı ile bu iş olmaz. Bütün İstanbullular oturup bir çözüm bulmalıyız. İstanbul'un çözümü Ankara'dan gelmemeli." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu yasakla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Metrobüsteki bu görüntü yalan demiyorum. Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır, ayakta yolcu sayısı çoktur. Bu karara göre binlerce yolcuyu taşıyamayız. Oraya ilave otobüs koyma şansımız yok. Önümüzdeki hafta İstanbul'a özel çözümlerimizle sahaya çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi de var. İstanbul'da toplu taşıma kapasitesi pandemi nedeniyle yüzde 50'ye düştü zaten. Çünkü insanlar yoğun bir şekilde özel araç kullanıyorlar.

"EN ÖNEMLİ ÇÖZÜM MESAİ DÜZENLEMESİ"

Toplu taşımada sorunun en önemli çözümü mesai düzenlemesi. Örneğin büyükşehir belediyesi; saat 6'da işe başlanacak saat 3'te bitecek. Böylece farklı zamanlamaları planlayacağız. Şu anda hem valilik hem de büyükşehir tarafında bir heyet oluşturduk. Çünkü İstanbul'un kendine özel bir çözümü olmak zorunda. Düzenleme burada çalışılır, karar verilir, Ankara'ya gönderilir kimse yetkili o açıklar."

İmamoğlu'ndan ayakta yolcu taşıma yasağına yorum: Yasak benden, çözüm senden olmaz
Haber Yorumları (7)
TÜRK: BUNLAR çalışmak istemiyorlar. Dinlenmek, emek içmek fazla para ödemeyle, sahtecilik, artistlik işleri iyi ellerinden geliyor.
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UÇURACAK SİSTEMİN NEFERLERİYİZ: Kanal İstanbul biran önce başlasa da trafiğe Koronaya çare olsa:))
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HAHHA: atlar depüşürken katırlar ezülürmüş
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