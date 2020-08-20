İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden kendisini ve İBB'nin hizmetlerini sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayat pahalılığı ve Kanal İstanbul üzerinden yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. İmamoğlu, Erdoğan'ın eleştirilerine hayat pahalılığı ve Kanal İstanbul üzerinden yanıt verdi.

"HALİÇ'İN NE HALE GELDİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na yönelik yaptığı eleştiride, "Seçim döneminde atıp tutanların düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren elhamdülillah bizdik ama şimdi bakın ne hale geldi. İstanbul'u çöp dağlarıyla aldık, şimdi İstanbul yine rezillik. Daha 1,5 yıl öncesine kadar hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Hizmetlerin kalitesi ve sayısında ciddi düşüşler var" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU KANAL İSTANBUL ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

İmamoğlun'dan Erdoğan'a yanıt ise gecikmedi. Sosyal medya üzerinden cevap veren İmamoğlu, "Haliç'te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul'a harcanmak isteniyor" dedi.