İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak
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İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İstanbul deniz ulaşımı için tarihi bir değeri olan Fenerbahçe Vapuru'nun bakımı için protokol imzaladı. İBB, 10 yıl sonra Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını bir kez daha yapacak. Bakım Haliç Tersanesi'nde gerçekleştirecek.

Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fenerbahçe Vapuru'nu, Haliç Tersanesi'nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak.

Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021'de Haliç Tersanesi'ne getirilecek. Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe Vapuru önünde düzenlenen 'Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni', İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

İMAMOĞLU: İMZALARI ATTIK

Konu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapan İmamoğlu, "Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını Haliç Tersanesi'nde yapacağız. Şehrimizin deniz ulaşımı açısından tarihi bir değeri olan vapurumuzun bakımı için, bugün Sayın Rahmi Koç ile protokolün uzatılması kararını imzaladık." dedi.

İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

"MÜZEMİZE DEĞER KATTI"

Fenerbahçe Vapuru'nun toplu taşımadan müzelerine ulaşan yolculuğunun hikayesini anlatan Koç ise "Bundan yıllar evvel, o zamanki müdürümüz Ertuğrul Bey, bana gelip, 'Efendim, bir vapur var; Fenerbahçe. Onu bize vermek istiyorlar' dedi. 'Ne yapacağız' dedim. 'Müzemizin önüne bağlarız. Misafirlerimize, ziyaretçilerimize açarız. Bize ilave metrekare kazandırır. Bu vapuru da kurtarmış oluruz' dedi. Ben de 'Peki' dedim. Pek içime sinmedi önce. O zaman, eski rahmetli İBB Başkanı'mızla beraber Boğaz'da bir tur yaptık. Onlar indiler, gemi buraya bağlandı. Hakikaten Ertuğrul Bey, uzun vadeli görmüş. Bu gemi, klasik bir gemi. Zamanının en hızlı giden gemilerinden biriydi. Bakımı gayet iyiydi. Ona rağmen belediye, tekrar bir elden geçirdi. Gemi, hakikaten müzemize bir değer kattı." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak

FENERBAHÇE VAPURU'NUN TARİHİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Aralık 2008'de hizmetinden çekilen 1952 üretimi "Fenerbahçe Vapuru"nu, imzalanan işbirliği protokolü ile Hasköy'deki Rahmi M. Koç Müzesi'ne devretmişti.

Bu süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını İBB üstlenmişti. "Müze vapur" olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi'nde yapılmıştı.

İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak
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Haber Yorumları (2)
TURGAY ÇAKMAK: BRAVOOOO HER ŞEY ÇOK GÜZELL OLUYOR BİRDE MUSLUK AÇILIŞI YAPIN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SELİN AKPINAR : İş yapmıyor diyenler utanır mı, sanmam.
Cevap Yaz 10 14 Yayından Kaldır
500
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İmamoğlu ile Rahmi Koç imzaları attı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak - Haberler Ekonomi
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