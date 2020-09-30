İLKİM'de inovasyon
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İLKİM'de inovasyon

30.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:27
İLKİM'de inovasyon

İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezinde (İLKİM) kurumsal anlamda verimliliği arttırmak amacıyla personeli için tek tip kıyafet uygulaması başlatıldı.

İlkadım Belediyesi Çözüm Merkezinde (İLKİM) kurumsal anlamda verimliliği arttırmak amacıyla personeli için tek tip kıyafet uygulaması başlatıldı.

Sadece tek tip kıyafet uygulamasıyla değil vatandaşlardan gelen talepler, öneri ve şikayetleri dijital ortamda kayıt altına alınacağı, sistem ile birimler arası iletişim ve koordinasyonun güçleneceği, daha kurumsal ve düzenli bir çalışma yapılacağını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Kurumsal anlamda gelişimi arttırmak amacıyla hizmet veren çözüm merkezi personelimizin başta kıyafet uygulaması ile belediyemizi en iyi şekilde temsil etmeleri arzusundayız. Vatandaşlarımız ile bizler arasında köprü olan, bizleri temsil eden mesai arkadaşlarımız tek tip kıyafetleriyle de belli bir düzen içerisine girmiş olduk. İlçe halkımız sorunlarını görevli personele anlatacak, biz de belediye olarak çözüme kavuşturacağız" dedi.

"Kurumsal yapıda hizmet ile sorunları çözüyoruz"

Sistemin işleyişini anlatan Başkan Demirtaş, "Vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetin ilk olarak bilgisayar ortamında kayıt altına alınması ve başvuran kişiye kaydının alındığının bildirilmesiyle başlıyor. Kaydı yapılan her türlü talep ve şikayet, ardından ilgili birim müdürüne ulaştırılıyor. Gelen kaydı alıp inceleyen birim müdürleri de talep veya şikayetin konusu ne ise çözüm için gerekli adımları atıyor ve aynı sisteme, sorun veya talebin çözüldüğünü bildiriyor. Birim müdürlerinden gelen bu kayıtları alan çağrı merkezi yönetim sistemi personeli de ilgili vatandaşa dönüş yapıp talep veya şikayetinin çözüldüğünü bildiriyor. Sonrasında ulaşım bilgileri alınan vatandaşlara verilen hizmet ve ilgilenen personelin değerlendirmesi noktasında SMS yoluyla sayısal değerler sisteme kayıt edilecek. Performansı en yüksek ekip arkadaşımızı, ödüllendirip sosyal medya aracılığı tüm halkımızı bilgilendireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

İLKİM'de inovasyon
İLKİM'de inovasyon
İLKİM'de inovasyon
İLKİM'de inovasyon
İLKİM'de inovasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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