İlkadım'da okul servislerinde tematik denetim
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İlkadım'da okul servislerinde tematik denetim

08.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:19
İlkadım'da okul servislerinde tematik denetim

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte servislerle okullarına ulaşım sağlayan öğrenciler için, okul servislerinde alınması gereken önlemler, yaşanan salgın süreci nedeniyle arttırıldı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte servislerle okullarına ulaşım sağlayan öğrenciler için, okul servislerinde alınması gereken önlemler, yaşanan salgın süreci nedeniyle arttırıldı.

Okul servislerinde, hijyen, araç kapasitesi ve salgın şartlarına uygun öğrenci sayısı ile maske ve benzeri konularla ilgili kapsamlı (tematik) denetim yapılarak, şartlar yerinde incelendi.

Öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğu bilinciyle, mesainin ilk saatlerinde İlkadım ilçesi genelinde faaliyet gösteren resmi ve özel okullarda kurulan denetim ekipleri aracılığıyla okul servislerine denetimler gerçekleştirildi.

Kaymakamlık onayının olması gereken okul servislerinde, maske, mesafe ve temizlik kurallarının uygulanmasını da içeren denetime İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de katıldı.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, pazartesi mesaiye denetimlerle başladıklarını, bundan sonraki süreçte de bu denetimlere sürekli devam edeceklerini belirterek, "Çocuklarımızın sağlığı her şeyden daha önemli. Okullarına okul servisleri ile ulaşım sağlayan öğrencilerimizin kullandıkları servislerin salgın sürecinde uyması gereken şartları taşıyıp taşımadığını tespit ediyoruz" dedi.

Okul servis temsilcilerinin bu önlemleri alması gerektiğini tekrar hatırlatan Akmeşe, yüz yüze eğitim sürecini, tüm öğrencilerimizin sağlığını koruyarak tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. - SAMSUN

İlkadım'da okul servislerinde tematik denetim
İlkadım'da okul servislerinde tematik denetim
İlkadım'da okul servislerinde tematik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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