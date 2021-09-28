İlk yardım eğitimini tamamlayan TÜ personeline sertifikaları törenle verildi

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde (İYEMER) eğitim alan Trakya Üniversitesi (TÜ) çalışanı 74 kişi düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleşen törende konuşan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, İYEMER'in Türkiye genelinde valilikler bünyesinde açılan ilk merkez olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Merkezde eğitimlerin sürdüğünü anlatan Uysal, bine yakın kişinin eğitimlerini başarıyla tamamlayıp sertifika aldığını ifade etti.

İlk yardım müdahalesinin çok önemli olduğunu belirten Uysal, "İnsan başına gelince anlıyor. Hepimizin sevdikleri ve ailesi var. Haberler de duyuyoruz sokakta veya otobüste kalp krizi geçirenler oluyor. Deprem ülkesiyiz. Afetler olabiliyor, yangınlar ve sellerle karşılaşabiliyoruz. Çok büyük trafik kazaları oluyor. Bunlara ilk müdahale de ilk yardımı bilmek çok önemli." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da ilk yardımın hayat kurtardığını belirterek, eğitim başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti.

Konuşmaların ardından ilk yardım eğitimi alan üniversite personeline sertifikaları verildi.