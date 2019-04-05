İlk Özel Robotik Aracın Ay'a İnmesine Bir Adım Kaldı

İsrailli uzay şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen, Beresheet uzay aracı Ay'ın yörüngesine girerek Ay'a inmeye bir adım daha yaklaştı.

Teknoloji sitesi theverge.com'un haberine göre, 11 Nisan'da aya inmesi beklenen Beresheet robotik uzay aracı, kendini ayın yörüngesine başarılı bir şekilde eklemeyi başardı.

Beresheet Ay'a inmeyi başarırsa, Ay'a ayak basan ilk özel uzay aracı olacak.

Kar amacı gütmeyen İsrailli teknoloji şirketi SpaceIL tarafından geliştirilen robotik uzay aracı geçtiğimiz şubat ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmış ve o tarihten bu yana kendini yörüngesini belli aralıklarla Ay'a göndermeye devam ediyordu.

Habere göre Beresheet bugüne kadar 3.4 milyon mil uzay yolculuğu yaparak 12 yörünge yolculuğu tamamladı. Bu arada da dünya ve kendisinin fotoğraflarını çekti.

Gelecek hafta içersinde robotik uzay aracının kendini ateşleyerek ayın yörüngesinden yüzeyine inmesi bekleniyor. 11 Nisan'da Beresheet'in kendini bir kez daha ateşleyerek ayın yörüngesi ve yüzeyinden çıkarması planlanıyor.

Sadece 600 gram ağırlığındaki Beresheet uzay aracının Ay'a iniş yaptığı sırada 200 kilogram ağırlığında kalması bekleniyor.

Beresheet geçtiğimiz şubat ayında ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'de bulunan uzay merkezinden fırlatılan roket ile uzaya gönderilmişti. - Yağcı

Kaynak: DHA