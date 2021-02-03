İlk maçında gol atan Mostafa Mohamed, Galatasaray tarihine geçti
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İlk maçında gol atan Mostafa Mohamed, Galatasaray tarihine geçti

03.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:18

Galatasaray'ın yeni golcüsü Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla ilk maçına dün akşam Başakşehir karşısında çıktı. Mısırlı futbolcu, ikinci yarıda dahil olduğu oyunda uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle sarı-kırmızılı kariyerine hızlı başladı. Mohamed ilk maçında gol atanlar arasına adını yazdırdı ve Galatasaray tarihine geçti.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Mısır Ligi temsilcisi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Başakşehir mücadelesiyle ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 23 yaşındaki golcü, maçın ikinci yarısının başında Oghenekaro Etebo'nun yerine karşılaşmaya dahil oldu. Görev yaptığı süre boyunca Aslan'ın hücum hattında etkili olmaya çalışan genç oyuncu, oyunun uzatma dakikalarında kazanılan penaltı pozisyonunda topun başına geçti.

Başarılı futbolcu, beyaz noktadan yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırmayı başardı ve Cim Bom'daki kariyerine golle başladı.

MAÇI 2 ŞUTLA TAMAMLADI

Mısırlı golcü, oyunun ikinci yarısında görev yaptığı 45 dakikalık bölümde 13 kez topla buluştu. Meşin yuvarlağı 8 kez takım arkadaşlarıyla buluşturan tecrübeli futbolcu, yüzde 62'lik başarılı pas yüzdesi yakaladı. Başakşehir kalesini 2 kez yoklayan genç futbolcu, birinde isabet yakaladı. 4 pozisyonda konuk ekip savunmacıları karşısında ikili mücadeleden galip ayrılan Mohamed, 3 kez de kayıp yaşadı.

HAGI, DROGBA, GOMIS VE FALCAO GİBİ TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'da oyuna ikinci yarının başında dahil olan yeni transfer Mostafa Mohamed, ilk maçında fileleri havalandırarak tarihe geçti. Mısırlı forvet, 90+2'de penaltıdan kaydettiği golle Hagi, Drogba, Gomis ve Falcao gibi ilk maçında gol atan isimler arasına adını yazdırdı.

İlk maçında gol atan Mostafa Mohamed, Galatasaray tarihine geçti
Haber Yorumları (1)
MS: penaltı atacak baska oyuncu bulamamıslarmı bunu penaltı için mi getirmişler . . . birde tarihe geçmiş vajhhhh vahhhh 2, 5 luk lara attırsanız dı da tarihe onları geciseniz olmazmıydı
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