İlk 500'de 3 PAÜ'lü Akademisyen

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index-2022 "Turkey Top 10. 000 Scientists" listesi yayınlandı. 212 ülke ve 14. 110 üniversitedeki 712. 000 akademisyen, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaların aldığı atıf sayılarına göre değerlendirildi ve ülkeler bazında listelendi. Türkiye adresli üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan, ilk 10 bin akademisyeni gösteren listede yer alan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necip Atar, 10 bin akademisyen içerisinde 81'inci bilim insanı olarak %1'lik dilime girdi. PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Elçi ise bu listede 124'üncü; Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüce ise 433'üncü sıradan listeye girerek, bilimsel çalışmaları ile Türkiye'den en fazla atıf alan ilk 500 akademisyen arasında yer aldı.

Rektör Kutluhan: "Bu başarı, emeğin ve titiz çalışmanın eseridir. "

Pamukkale Üniversitesi'nden "Turkey Top 10. 000 Scientists" listesine giren öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: "Pamukkale Üniversitesi, gücünü şehrinden alarak büyümeye devam eden, bilimden elde ettiği çıktıları başta İlimiz ve Ülkemiz olmak üzere tüm insanlığın faydasına sunan, gelişmenin ve kalkınmanın önünü açma gayretini sürdüren bir üniversite olma vasfıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz bünyesinde bilimin farklı alanlarında sürdürülen çalışmaların, sanayi, tarım, teknoloji gibi alanlarda katma değeri ve verimliliği yüksek ürünlere dönüşmesi; tarih, kültür, sanat gibi alanlar ise Ülkemizin turizm potansiyelini yükseltmesi Üniversitemizin tüm fertleri gibi beni de oldukça mutlu etmektedir. Akademisyenlerimiz, yaptıkları bu çalışmalarla bir yandan bu tür faydalar sağlarken, diğer taraftan da bir sonraki bilimsel çalışmalara ışık tutmaktadır. Elde ettikleri bilimsel sonuçların akademik camiada rehber niteliği taşımaları ve bir sonraki çalışmada kaynak gösterilmeleri öğretim üyelerimizin yoğun emek ve titiz çalışmalarının, bilimsel gelişimi yakından takip etmelerinin bir sonucudur. AD Scientific Index'in "Turkey Top 10. 000 Scientists" listesine giren Öğretim Üyelerimizi tebrik ediyor; Üniversitemizin tüm akademisyenlerinin bilimsel çalışmalarındaki başarıların artarak devam etmesini temenni ediyorum. "

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