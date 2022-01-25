Sır gibi saklanan ilişki ortaya çıktı! İşte güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model

Merih Demiral'ın gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki milli futbolcu, gönlünü 31 yaşındaki Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.

MERİH DEMİRAL'DAN 8 YAŞ BÜYÜK

Snob Magazin'in haberine göre; İtalya'da son dönemdeki performansıyla göz kamaştıran Merih Demiral kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'yla ilişki yaşıyor.

İSVİÇRE'DE BULUŞTULAR

Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

LUSHTAKU VERDİĞİ CESUR POZLARLA DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerine 13 yaşında başlayan Arnavut model Heidi Lushtaku, verdiği iddialı pozlarla da dikkat topladı. Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere yer aldı.

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