Sır gibi saklanan ilişki ortaya çıktı! İşte güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model - Haberler Spor
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Sır gibi saklanan ilişki ortaya çıktı! İşte güzelliğiyle Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model

Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın kalbini kaptırdığı güzel ortaya çıktı. Başarılı performansıyla İtalya'da adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'yla aşk yaşıyor.

Merih Demiral'ın gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki milli futbolcu, gönlünü 31 yaşındaki Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.

Snob Magazin'in haberine göre; İtalya'da son dönemdeki performansıyla göz kamaştıran Merih Demiral kendisinden 8 yaş büyük Arnavut model Heidi Lushtaku'yla ilişki yaşıyor.

İlişkilerini sır gibi saklıyorlardı! İşte Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model

Hatta Demiral, geçtiğimiz günlerde aşkını İsviçre'de ağırladı. Heidi Lushtaku, sevgilisi Merih Demiral'ın evinde çekilmiş bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İlişkilerini sır gibi saklıyorlardı! İşte Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model

Kariyerine 13 yaşında başlayan Arnavut model Heidi Lushtaku, verdiği iddialı pozlarla da dikkat topladı. Yabancı basın, dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Merih Demiral ve Heidi Lushtaku'nun aşkını manşetlere yer aldı.

İlişkilerini sır gibi saklıyorlardı! İşte Merih Demiral'ın aklını başından alan Arnavut model

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