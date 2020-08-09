Ilgın'da 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Konya'nın Ilgın ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitisünden alınan verilerine göre, Ilgın'a bağlı Düğer Mahallesi'nde saat 11.25'te deprem meydana geldi.

İlksel olarak belirlenen depremin büyüklüğü 2.7 olarak kayıt edildi.

Deprem Ilgın ve Kadınhanı ilçeleri ile çevre mahallelerde de hissedildi.

Deprem sonucu herhangi mal ve can kaybı oluşmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA