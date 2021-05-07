Ilgın'a 4 sentetik çim halı saha kazandırılacak

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Harmanyazı, Mecidiye, Gökçeyurt ve Ağalar mahallerine sentetik çim halı saha yapılacağını bildirdi.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Harmanyazı, Mecidiye, Gökçeyurt ve Ağalar mahallerine sentetik çim halı saha yapılacağını bildirdi.

Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın desteğiyle dört mahalleye yapılacak halı saha protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Ertaş, vadettiği projeleri hayat geçirdiklerini ifade ederek, "Görüşmelerde taleplerini özenle not alıyor ve gerekli girişimleri yapma gayreti içerinde oluyoruz. Bu kapsamda şehrimize dört halı saha kazandırmak için gerekli çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah Harmanyazı, Mecidiye, Gökçeyurt ve Ağalar mahallerimizde halı saha yapımına başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan