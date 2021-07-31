İletişim Başkanı Altun: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla...
İletişim Başkanı Altun: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır.
İletişim Başkanı Altun: "(Konya'da 7 kişinin öldürülmesi) Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provokasyondur, yalandır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ