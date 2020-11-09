İkna edilen terörist Şırnak'ta ailesine kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İkna edilen terörist Şırnak'ta ailesine kavuştu

09.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:49
İkna edilen terörist Şırnak'ta ailesine kavuştu

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluştu.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı terörist, Şırnak'ta ailesiyle buluştu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK tarafından 6 yıl önce 14 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Y.Y. isimli örgüt mensubunun, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ikna edildiği belirtildi.

Örgüt mensubunun Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarılan açıklamada, teröristin ailesinin Diyarbakır'da süren evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı ifade edildi.

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısının 20 olduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen teröristlerin sayısının 194 ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
Son dakika haberleri... İkna edilen terörist Diyarbakır'da ailesine kavuştu
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 'Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Fuat Oktay Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Evgar Hazar Ergüçlü Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Babel Samatta Tisserand Erol Bulut Arda Turan
Daha Fazla Kasım İstifa Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İkna edilen terörist Şırnak'ta ailesine kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 18:52:27. #1.14#
title