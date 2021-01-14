İklimlendirme sektörü "Kovid-19 aşısı soğuk zincir" altyapısı için hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İklimlendirme sektörü "Kovid-19 aşısı soğuk zincir" altyapısı için hazır

14.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:44
İklimlendirme sektörü

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektördeki yerli sanayicilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için "soğuk zincir" altyapısı oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektördeki yerli sanayicilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için "soğuk zincir" altyapısı oluşturmaya hazır olduklarını söyledi.

Şanal, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, sektörün 2020 yılını değerlendirdi, 2021 yılı hedeflerini anlattı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgınının tüm sektörleri etkilediğini belirten Şanal, "İklimlendirme sektörü ihracatında 2020'ye yüzde 8'lik bir büyümeyle başladık. Fakat salgının etkisiyle 2020 yılı mart ayından itibaren tüm sektörlerde olduğu gibi bir daralma yaşadık. Buna rağmen temmuz ayından itibaren toparlandık ve ihracat rakamlarımızda 2019'a göre düşüş yaşamadan, 2020'yi bir önceki yılla başa baş rakamlarla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Şanal, küresel salgına rağmen sektörün, Türkiye'nin ihracatından aldığı payın artış kaydettiğini ve yüzde 2,5'ten yüzde 3'e yükseldiğini belirtti. Şanal, "2021 yılındaki ihracat büyümesini yüzde 10'un üzerinde kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı soğuk zinciri

Kovid-19 aşısında "soğuk zincir" teminiyle ilgili ihtiyaçlara yönelik altyapının hazırlanması konusunda Sağlık Bakanlığıyla her zaman irtibat halinde olduklarını belirten Şanal, "Bize öncesinden haber verilmesi halinde yerli üreticimiz bu konudaki ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Yerli sanayicimiz hem depo anlamında hem de lojistik anlamda bunun altyapısını sağlamaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Sektördeki yerli sanayicinin son dönemde hızlı bir şekilde tamamlanan hastanelerin iklimlendirme ihtiyacını kısa sürede sağlayarak rüştünü ispat ettiğine dikkati çeken Şanal, 6-7 haftalık bir sürede soğuk zincir tedarikinin hazır hale gelebileceğini belirtti.

Brexit sonrası Birleşik Krallık'la imzalanan serbest ticaret anlaşmasının getirilerine de değinen Şanal, mart ayında Birleşik Krallık için "sanal sektörel ticari heyet organizasyonu" düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum İlker Başbuğ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Şener Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Samet Aybaba Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar İzmir Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İklimlendirme sektörü "Kovid-19 aşısı soğuk zincir" altyapısı için hazır - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 16:01:27. #1.14#
title