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İklim değişikliğinin kırsal turizme etkisi değerlendirilmeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen canlı seminerde, kırsal turizmde yöresel ürünlerin değerlendirilmesi konuşuldu.

İklim değişikliğinin kırsal turizme etkisi değerlendirilmeli
16.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen canlı seminerde, kırsal turizmde yöresel ürünlerin değerlendirilmesi konuşuldu.

Eskişehir Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Güliz Ünal moderasyonunda Master Şef - Ziraat Mühendisi Deniz Orhun ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Semra Günay Aktaş tarafından kırsal turizmde yöresel ürünler değerlendirildi.

"İklim değişikliğinin kırsal turizme etkisi değerlendirilmeli"

Turizm coğrafyası, sürdürülebilir turizm, gıda coğrafyası başta olmak üzere birçok kitap ve akademik çalışmaya imza atan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Semra Günay Aktaş, İklim değişikliği üzerine yapılmış birçok çalışma bulunduğuna dikkat çekti.

Kırsal turizmin önemini vurgulayan Günay Aktaş şunları kaydetti: "Küresel turizm hareketinin iklim değişikliğine olumsuz yönde etkileri var. Küreselleşme turizmi arttırdı, hareketliliği arttırdı. Dünyada turizmden geçinenlerin de gelirlerini arttırdı. Ama diğer taraftan iklim değişikliği turizm açısından ciddi risk oluşturuyor. Küresel turizmle ilgili bir dur denilmeli ve kırsal turizm yapılmalı.Böylece gelir doğrudan kırsal halka gelecek ve kırsal hayata sermaye akışının olması refahı artıracak. Kırsal ürünler değer kazanacak. Müşteri aramak zorunda kalmayacaksınız ve müşteri ayağınıza gelecek.Önemli olan her köyün taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve rezervasyon sistemiyle misafir ağırlamaları. Böylece hem kalitenin korunmasına hem de civar köylerde de turizm hareketliliğinin başlamasına katkı sağlanacaktır "

BEBKA Eskişehir YDO Koordinatörü Güliz Ünal ise "Çok fazla değerimiz ve kaynağımız var, yöresel ürünlerimizi turizm anlamında doğru zamanda duyurmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Kırsal turizmde yöresel ürünler değerlendirilmeli"

Şikago Uluslararası Mutfak Festivalinde "Yılın En İyi Şefi" olarak onurlandırılan, Beyaz Saray'dan Hollywood'a birçok ünlüye yemek yapan Master Şef ve Ziraat Mühendisi Deniz Orhun ise kullanılmayan gıda kaynaklarının değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Orhun, şunları söyledi: "Yosun ki biz onlara deniz otu diyoruz, oldukça büyük bir besin kaynağı, fakat kültürümüzde olmadığı için yosunları biz yemiyoruz. Kendi ülkemizde yetişen, denizlerimizde olan bu yosunları dünya piyasasına pazarlayabileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda kuzugöbeği de köylerimizde ormanlarımızda bulunuyor, fakat bunların hepsinde tesis, eğitim ve toplamayı bilmek şart. Aynı zamanda, hurmanın tuzlu suyla sulanmasına rağmen tadını kaybetmediği de gözlemlenmiştir."

Birçok ürün için festival düzenlendiğini ve bu festivallerin zamanında yapılması gerektiğini anlatan Orhun sözlerini şöyle tamamladı: "Turizm belki de artık dijital turizme dönecek. Pilot köy oluşturup bunu dijital ağda tanıtıyorsunuz, o dönemde mevsimsel pazarladığınız ürünleri yazıyorsunuz, hatta uygulamayı geliştirip sulama zamanını bile görebiliyorsunuz. Şehirde yaşayan bir insan köy hayatına alışan bir kişiyle bir değil.Bu nedenle sizin belirli miktarda para ödediğiniz bir arazide çiftçi sizin için bir şeyler yapıyor olacak ve uygulama sayesinde neyin ne zaman yapıldığını sizler de görebileceksiniz. Olacak olan aktiviteyi insanlara göstermek önemli."

Ajansın kurumsal YouTube kanalından ulaşılabilen canlı seminer izleyenlerden gelen soruların da cevaplanması ile tamamlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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