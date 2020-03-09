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Bülent Uzun, Atletizm, Türkiye, Spor

İkizlerin tatlı rekabeti atletizm pistlerinde başarıyı getirdi

Eskişehir'de iki yıl önce beden eğitimi öğretmenleri tarafından bir parkta atletizmdeki yetenekleri keşfedilen 13 yaşındaki ikizler Ayça ve Bade Fidanoğlu, katıldıkları Türkiye okullar arası ve yıldızlar kategorisindeki şampiyonalarda birbirlerini geçmek için mücadele ediyor.

09.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:46
İkizlerin tatlı rekabeti atletizm pistlerinde başarıyı getirdi

Eskişehir'de iki yıl önce beden eğitimi öğretmenleri tarafından bir parkta atletizmdeki yetenekleri keşfedilen 13 yaşındaki ikizler Ayça ve Bade Fidanoğlu, katıldıkları Türkiye okullar arası ve yıldızlar kategorisindeki şampiyonalarda birbirlerini geçmek için mücadele ediyor.

Melahat Ünügür İlkokulunda öğrenim gören ikizler, beden eğitimi dersi için gittikleri Dede Korkut Parkı'nda arkadaşlarıyla koşuştururken öğretmenleri Gülcan Çelik'in dikkatini çekti.

Atletizme yetenekli ikizlerin ailesiyle görüşen Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm antrenörü Bülent Uzun'a bundan bahsetti. Uzun'un antrenörlüğünde yarışmalara hazırlanan ikizler, katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönüyor.

Kardeşler, aralarında pistte rekabet olsa da günlük yaşamda birbirlerinden ayrılmıyor. Enka Spor Kulübünün sporcuları olan ikizler, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı'nda boy göstermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bade Fidanoğlu: "Birbirimizi geçmek istiyoruz"

Melahat Ünügür Ortaokulunda 8. sınıfa giden Ayça Fidanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok hareketli oldukları için beden eğitimi öğretmenleri Gülcan Çelik'in dikkatini çektiklerini belirterek, öğretmenlerinin kendilerini keşfetmeleriyle başlayan atletizm serüvenlerinin iki yıldır devam ettiğini söyledi.

Ayça, 2000, 1500 ve 800 metrede kros, salon ve pist yarışlarına katıldıklarını bildirerek şunları kaydetti:

"Türkiye okullar arası ve yıldızlar kategorilerinde 51 yarışa katıldım. Bunların 47'sinde altın madalya kazandım. Piste çıktığımda kardeşim Bade'yi bile rakibim olarak görüyorum. Farklı yarışmalara katıldığımızda birbirimize destek oluyoruz. Yarışmalarda aramızda bir rekabet oluyor ancak bence bu çok normal. Olimpiyat ve dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda milli takım adına yarışmak istiyorum."

Bade Fidanoğlu da kardeşiyle başladıkları atletizmde katıldıkları yarışmalarda kendilerini görenlerin, ikiz olmaları nedeniyle şaşırdığını dile getirdi.

Birlikte 40'a yakın yarışa katıldıklarını aktaran Bade, "Onu arkasından takip ediyorum. Çeşitli dereceler elde ettim. Ailemiz bize çok destekçi ve yardımcı oluyor. Kardeşimle aramızda bir rekabet var. Birbirimizi geçmek istiyoruz. Kardeşim önümdeyken onu geçmek için çabalıyorum ancak yarıştan önce birbirimizi destekliyoruz. Evde yarışmalar öncesinde hep birbirimizi destekleyen konuşmalar yapıyoruz. Ailemiz de bu konuda bize destekçi." diye konuştu.

Bade, kardeşi Ayça gibi olimpiyatlara katılmak ve dünya şampiyonu olmak için çalıştığını sözlerine ekledi.

Antrenör Uzun: "Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olabilecek iki sporcu"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün atletizm antrenörü ve ikizlerin eğitmeni olan Bülent Uzun da iki yıldır beraber çalıştığı Ayça ile Bade'nin çok yetenekli ve iyi birer sporcu olduğunu belirtti.

Ayça ve Bade Fidanoğlu ile Türkiye okullar arası ve yıldızlar şampiyonalarına katıldıklarını söyleyen Uzun, "Başarılı performanslar gösteriyorlar. Ayça kendi yaş grubunun üstünde performanslar sergiliyor. Bade de kardeşinin hemen arkasında yarışları tamamlıyor. Kardeşinin peşini bırakmıyor. Dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olabilecek iki sporcu yetiştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Uzun, ikizlerle çalışmaya başladığı birkaç haftada hangisinin Ayça, hangisinin Bade olduğunu karıştırdığını anlatarak, "Bir süre sonra ayırmaya başladım. Sürekli beraber olunca anne ve babaları gibi ayırmaya başladım. Onlara o kadar alıştım ki artık bana birbirlerine benzemiyorlarmış gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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