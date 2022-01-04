İki kez Kovid-19'u atlatan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, vatandaşları uyardı Açıklaması

AKDENİZ, MERSİN (AA) - İkinci kez Kovid-19'u atlatarak görevinin başına dönen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Tedbiri asla elden bırakmayalım. Sahip olduğumuz en kıymetli sermayemiz sağlığımız. Virüse yakalanmayın." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yılın ilk belediyesi meclis toplantısı, Mersin Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

Belediye Başkanı Gültak başkanlığındaki toplantıda, belediyede görevli tam zamanlı sözleşmeli personelin, 2022 yılı ücretlerinin tespit edilmesine ilişkin teklifin de aralarında bulunduğu gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Gültak, toplantıdaki konuşmasında, tüm dünyada Kovid-19 vaka sayılarının arttığını söyledi.

Vatandaşların salgına karşı aşılarını eksiksiz yaptırıp, tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini aktaran Gültak, "Koronavirüsü iki kez geçirmiş bir sağlıkçı olarak söylüyorum ki; tedbiri asla elden bırakmayalım. Sahip olduğumuz en kıymetli sermayemiz sağlığımız. Virüse yakalanmayın. Zira zannetmeyin ki tamamen geçiyor. Hayır. Vücutta mutlaka tahribat bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.